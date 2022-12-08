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【CCTV畫面外洩】與採用華為芯片有關？　逾700個台灣私人CCTV畫面外洩

科技 17:47 2022/12/08

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綜合台媒報道，不少台灣用戶近日留意到其監視鏡頭畫面被Insecam等網站直播公開。截至日前，總計當地有超過 700個私人監視鏡頭畫面外洩。

現時許多場域均會設有監視錄影器，惟用戶沒有更改預設密碼的話，監視錄影器的片段隨時會被號稱全球最大的線上監視錄影器的外國網站「Insecam」公開。綜合台媒報道，不少台灣用戶近日留意到其監視鏡頭畫面被Insecam等網站直播公開。截至日前，總計當地有超過 700個私人監視鏡頭畫面外洩。

報道指，該網站出現的畫面更包括產後護理院及兒童診所，其他則為住宅門口、客廳，以及睡房等。根據網站上發布的有關監視鏡頭的資訊，其共同點採用HiSilicon（海思半導體）的Hi3516芯片。而海思半導體的總部位於廣東深圳的無晶圓廠半導體公司，由華為全資擁有。

【梨泰院人踩人】朝鮮黑客借「梨泰院人踩人事件」文檔作誘餌　向南韓用戶播毒

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新機應先改密碼　留意系統更新

據台灣資訊安全專家指出，部份早期由中國內地製造的監視鏡頭，保安能力一般，惟因售價便宜加上容易購買，在設置及操作方面也較簡單，因此受用戶歡迎。為避免遭黑客將用戶的私隱在上網公開，專家又提醒，新買的機器應該先更改密碼，並需購買獲當地認證的機款。如果有系統更新的話，也要隨即更新以保安全。

此外，台灣警方表示在10月份，已收到55宗關於監視鏡頭、電視或電腦被黑客入侵的相關報案。雖然，當地的法律專家指入侵他人的監視鏡頭違反妨害秘密罪，惟Insecam屬外國網站，則較難執法。因此各位用戶亦要小心按照以上專家提醒事項自保，減低私隱外洩風險。

責任編輯：張寶燕

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