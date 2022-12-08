宇晴軒單日連錄兩成交　上車客帶票睇樓　打動業主減價21萬售

中原地產許永生表示，最近入市氣氛好轉，低價盤現承接力。西九四小龍本月首周速錄8宗成交，上月同期只有1宗成交。其中長沙灣宇晴軒單日連錄2宗成交，包括5座高層D室成交，實用面積454平方呎，兩房間隔，開價800萬元，減至711萬元獲承接，實用呎價15661元。原業主於2019年1月以760萬元入市，持貨近4年，帳面蝕讓49萬元或6.4%；

屋苑同日亦1座低層E室成交，實用面積447平方呎，兩房間隔，享市景。原業主趁單位租約快完，沽貨止賺，開價690萬元，放盤2星期，新近有上車客帶票睇樓並即場洽購，誠意打動業主減價21萬元，隨即以669萬元成交，折合實用呎價14966元。原業主於2012年3月以400萬元購入單位，持貨10年，帳面獲利269萬元，單位升值67%。

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