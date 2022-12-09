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【iMoney Giftaway】送life@KCC Mia Charro拼圖及環保購物袋套裝

理財智慧 18:00 2022/12/09

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iMoney Giftaway】送life@KCC Mia Charro拼圖及環保購物袋套裝

名額15

iMoney訂戶優先


又到聖誕又到聖誕，大家想好聖誕節的節目未? 不如來個【聖誕『森』動旅程】吧！葵興life@KCC邀請到西班牙人氣森林系插畫師Mia Charro，將她筆下的作品首度帶到香港，與大家展開一場《聖誕「森」動旅程》，遊歷7大夢幻花森林場景，帶大家進入滿載繽紛花卉與療癒小動物的童話世界，送上最暖心的佳節祝福！

 

今期iMoney 聖誕有禮】life@KCC Mia Charro拼圖 & 環保購物袋套裝，名額12，讓大家歡度聖誕

 

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截止日期﹕20221215日（下午2時正）

 

^圖片只供參考

^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。

^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

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^是次禮品將以順豐到付方式送出。

^《iMoney智富雜誌》保留一切更改此活動之權利，恕不另行通知及保留最終決定權。

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