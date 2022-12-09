【iMoney Giftaway】送life@KCC Mia Charro拼圖及環保購物袋套裝

名額15份

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又到聖誕又到聖誕，大家想好聖誕節的節目未? 不如來個【聖誕『森』動旅程】吧！葵興life@KCC邀請到西班牙人氣森林系插畫師Mia Charro，將她筆下的作品首度帶到香港，與大家展開一場《聖誕「森」動旅程》，遊歷7大夢幻花森林場景，帶大家進入滿載繽紛花卉與療癒小動物的童話世界，送上最暖心的佳節祝福！

今期【iMoney 聖誕有禮】將送你life@KCC Mia Charro拼圖 & 環保購物袋套裝，名額12個，讓大家歡度聖誕！

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截止日期﹕2022年12月15日（下午2時正）

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^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^禮品款式隨機送出。

^是次禮品將以順豐到付方式送出。

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