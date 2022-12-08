工展會盛大開幕 煤氣爐具激減低至 3 折 智 Smart 系列產品 嶄新明火煮食體驗 

萬眾期待的第 56 屆工展會將於 2022 年 12 月 9 日在香港維多利亞公園正式開幕！ 是次為煤氣公司(展位編號:3B45-52)連續第 10 年於工展會設大型展銷攤位，並一如以往大送優惠，精選煤氣爐具低至 3 折及家居用品低至 7 折優惠回饋市民，務求令您買得開心又盡慶，滿載而歸！

工展會限量優惠 煮食爐低至 3 折 煤氣公司為是次工展會帶來一系列精彩獨家優惠，由煤氣煮食爐、熱水爐、抽油煙機及乾衣機等煤氣爐具產品以至家居用品，超值優惠應有盡有，滿足居家生活所需，優惠產品數量有限，售完即止，實在不容錯過！

此外，適逢 160 周年，煤氣公司貫徹以「智慧燃展未來」的理念，革新推出全港首創智 Smart 系列產品包括 IoT 煮食爐及智能控制器，並將於會場矚目登場，讓市民體驗智能明火入廚體驗，打造便捷、舒適、安全的家居生活，勢必成為會場焦點。

精彩優惠包括*：

SIMPA HZH1SKP 座枱煮食爐

3 折激筍價$609 (零售價：$2,030)

SIMPA HZH2SKP 座枱煮食爐

3 折激筍價$969 (零售價：$3,230)

SIMPA SWZR721(S) 抽油煙機

6 折激筍價$1,326^ (零售價：$2,210)

TGC TR712S 抽油煙機

半價激筍價$1,670^△ (零售價：$3,340)

TGC H-Toi 700 抽油煙機

7 折激筍價$3,108^ (零售價：$4,440)

TGC TRTB72LT-C 蓮芯火嵌入式平面爐

7 折激筍價$4,501 (零售價：$6,430)

TGC TNSW130RFL(S) 煤氣恆溫熱水爐

7 折激筍價$5,677 (零售價：$8,110) (出水量：13 公升)

多款精美家居用品低至 7 折

( 產品包括 : Ling Lee 無添加產品、NEOFLAM 廚房用品、Blanc 綠色廚房用具、林內明火煮飯神器、日本製的丸十金網陶瓷燒烤網和多功能明火鍋)

* 數量有限，售完即止

^ 抽油煙機如需標準安裝+$400

△ 安裝風管護罩+$200

工展會詳情

日期 ：2022 年 12 月 9 日至 2023 年 1 月 1 日

開放時間 ：星期一至星期日:上午 11 時至晚上 8 時

地點 ：香港銅鑼灣維多利亞公園

展位編號 ：3B45-52

請即前往工展會之煤氣展銷攤位參觀選購。購買任何煤氣爐具產品均享有三年包零件免費保養服務，是顧客信心的保證。如欲查詢，請致電 2561 5984 或瀏覽 https://bit.ly/3hapFHM。另外，歡迎登上 Towngas Appliance Facebook 專頁，http://www.facebook.com/TowngasAppliance。

(特約)