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哈里梅根紀錄片首播前 當眾被問「係咪重視錢多過家人？」（有片）

環球社會熱點 17:19 2022/12/08

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哈里梅根與Netlfix合作的紀錄片頭三集已經上架，外界好奇兩人會否在紀錄片中大爆王室內幕。哈里梅根在紀錄片上映前，到紐約出席活動期間，哈里被質問是否重視金錢多過家庭等尖銳問題。哈里僅指有太多問題要答，並未作出回應。

梅根致敬戴妃 戴寶石戒伴夫齊領人權獎 【下一頁】

哈里（Prince Harry）和梅根（Meghan Markle）周二（6日）到美國紐約，出席甘迺迪人權基金會（Robert. F. Kennedy Human Rights Foundation）的頒獎禮。期間有記者高聲詢問哈里：

「哈里，你是否認為自己正在傷害家人？」

（Are you harming your family, Harry？）

哈里並未回應，該名記者再度揚聲詢問：

「你是否看重金錢多過家庭？」

（Are you putting money before family? ）

查理斯再遭掟蛋 20多歲男子被捕 【下一頁】

哈里臉上神色未變，並拉著梅根離開，他在即將步行下台時，面帶微笑地指有太多問題要回答（So many questions）。

哈里梅根和Netflix的紀錄片一共分為兩部分，每部分有3集，第一部分已經上架，據報兩人和Netflix簽訂了價值1億美元（約7.8億港元）的合同。

紀錄片預告時曾提到故事是關於仇恨及種族。兩人在紀錄片中展出過去多張未曾曝光的相片，哈里亦在首集中指梅根令他回憶亡母戴安娜王妃，指摘媒體嚴重影響他的生活。

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責任編輯：李俊儀

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