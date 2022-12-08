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【香港經濟】東亞銀行料香港經濟明年增長3.5%、樓價再跌5%　最優惠利率明年可達6.125厘

宏觀解讀 17:10 2022/12/08

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東亞銀行 （00023） 預期內地及香港經濟於2023年呈現復甦，分別增長約5.2%及3.5%。香港經濟方面，首席經濟師蔡永雄表示，若疫情持續穩定，其負面影響將逐漸減退，但經濟能否全面復甦仍取決於何時與內地通關，以及環球經濟不明朗因素的變化，整體而言，相信明年香港經濟表現較今年佳。惟因疫情、地緣政治、貨幣政策走向等不明朗因素，該行料今年、明年香港私人住宅樓價將分別跌約11%、5%左右。

蔡永雄表示，隨着美國聯儲局本月中料再加息0.5厘，香港最優惠利率（P）屆時料加0.25厘，預期明年首季聯儲局再加兩次息，令聯邦基金利率升至5厘，香港P料同時分兩次上調，每次0.25厘，令明年首季P可達6.125厘，隨後P息會橫行一段時間。香港明年樓市下行料會集中在上半年，下半年或會開始慢慢緩和甚或有輕微回升情況。

今年首3季香港經濟按年收縮3.3%，蔡永雄指，香港經濟表現受疫情、全球貨幣環境急收緊、地緣政治局勢升溫，以及環球需求轉弱等影響，料今季經濟仍錄按年收縮，全年經濟將收縮約3%，考慮到本地防疫政策將慢慢放寬、香港逐步復常，最快明年首季將回復按年正增長，明年全年香港失業率料回落至平均3.2%。通脹率方面，他表示雖全球多個主要經濟體通脹居高不下，但香港成本壓力有限，今年及明年香港通脹料均維持1.9%溫和水平。

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記者：胡學能

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