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【長汽2333】長汽跌逾半成　11月銷量按年跌近3成　年初以來銷量按年跌逾1成

股市 10:21 2022/12/09

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長汽11月銷量按年跌近三成　新能源車銷售逾1.2萬輛

長城汽車 （02333）  昨（8日）收市後公布11月汽車銷量按年跌28.5%，今早（9日）股價曾跌逾5.4%。

據長汽11月份銷售數據，月內汽車銷量達87,560輛，按年跌28.5%，首11個月長汽累計銷量按年跌11.5%至99萬輛。上月新能源汽車銷售為12,863輛，按年跌22.7%，首11個月累計銷售為120,733輛，按年增5.4%。

產量方面，長汽上月錄得87,668輛，按年跌29.6%，首11個月累計產量亦跌8.1%至101.3萬輛。

按車型計，哈弗品牌11月銷量及產量按年跌22%及24.6%，至53,923輛及53,618輛；長城皮卡銷量及產量按年跌33.5%及34.7%，至13,832輛及13,458輛；坦克品牌銷量及產量按年升8%及4.9%，至10,919輛及10,793輛；WEY品牌銷量及產量則大跌66.4%及63.4%，至2,110輛及2,315輛。

【ET財智Talk】美股「新不如舊」將轉向？ 利達黃耀宗分析澳股及美股2023年選股策略！

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記者：宋佩恩

港股 新能源 銷售 汽車股 長城汽車（02333）

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