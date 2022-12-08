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劈價230萬沽　北角港運城樓價回到7年前　業主平手離場

股樓投資 18:11 2022/12/08

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樓價持續下跌，其中北角港運城低層三房單位樓價回到7年前水平，雖然業主帳面賺44萬元，但扣除釐印費等成本，相信只能「平手」離場。 

世紀21日昇地產蔡嘉駿說，北角港運城2座低層E室，實用面積780平方呎，三房連主人套房間隔，向西北面，望園景，原叫價1,530萬元，日前減價230萬元，以1,300萬元易手，實用呎價約16,667元。 

據了解，原業主於2015年7月以約1,256萬元購入上址，持貨7年，現帳面賺44萬元，物業期內僅升值4%，但扣除釐印費等成本後，現實際上是「平手」離場。 

延伸閱讀【現樓直擊】大圍站柏傲莊I開始收樓 住客會所有梯田【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

港運城 世紀21 北角 二手市場 私人屋苑

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