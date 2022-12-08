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【異動股】 澳門研逐步放寬防疫措施 濠賭股落鑊 永利全日大升22%

股樓投資 17:39 2022/12/08

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隨著內地防疫措施逐步放寬，市場憧憬澳門會跟隨內地放寬防疫步伐。澳門社會文化司司長歐陽瑜昨天表示，愈來愈多數據顯示，現時Omicron變異株致病能力弱，將跟隨內地，研究逐步放寬防疫措施，但她強調，有規劃地放開政策並不等同於躺平。當地傳媒又提及，澳門政府期望稍後可開放港澳通關，為面向國際作準備。受消息推動，濠賭股今日成為大市火車頭，當中永利澳門(01128)大升22%收報9.51元，銀河娛樂(00027)上升5%收報52.6元，金沙(01928)大升10%收報25.85元。

【港交所388】港交所旗下LME 傳獲紐交所母企洽購  詳情請看【下一頁

【青姐話】有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

上月底，澳門新賭牌「7爭6」結果揭曉，現有6大牌主亦即多間本港上市的濠賭股成功「冧莊」，獲當局發出博彩經營批給臨時判給，有望再續牌10年，至於新加入爭奪賭牌的馬來西亞雲頂集團旗下GMM，則未能入選。

HKTV Mall上月 訂單總商品交易額按年增15%  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

永利澳門（01128） 港股

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業主睇淡後市　SSD期滿沽朗城滙兩房　帳面虧蝕49萬離場

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宇晴軒單日連錄兩成交　上車客帶票睇樓　打動業主減價21萬售
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