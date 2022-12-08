【世界盃2022】貓貓亂入記招即被掟走 巴西前鋒嚇呆

巴西隊前鋒雲尼斯奧斯於世界盃2022賽事表現出色，於賽後接受記者訪問時，更迎來一位不速之客。一隻小貓突然亂入記者會，而巴西一名新聞官隨即將小貓掟走，嚇親旁邊的雲尼斯奧斯之餘，更有不少網民批評這名官員的行為太粗暴。

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巴西周一（5日）以4比1輕取南韓晉級8強，除了主力尼馬（Neymar）之外，雲尼斯奧斯（Vinícius Júnior）的表現也引起媒體關注。

巴西下場將在周五（9日）迎戰上屆亞軍克羅地亞，雲尼斯奧斯周三（7日）出席記者會接受媒體採訪。

一隻小貓突然跳上桌面，隨即引來雲尼斯奧斯與在場人士哈哈大笑，氣氛十分歡樂。

但旁邊一名巴西新聞官似乎不滿小貓搶去焦點，用兩手分別抓起小貓的頸和後背，然後將牠掟到下面。

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雲尼斯奧斯隨即露出驚訝的表情，而在場媒體也忍不住倒抽一口氣。小貓落地後並無受傷。

新聞官就以肢體動作示意台下記者繼續發問。

涉事影片於網上引起很大回響，有網民指控這名新聞官虐待動物，行為十分粗暴。也有網民指出小貓雖然亂入記者會，但雲尼斯奧斯似乎很樂意有小貓在場的情況下回答問題，認為新聞官沒有必要立刻趕走小貓。

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責任編輯：鄭錦玲