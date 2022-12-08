  • 21°C
香港時間 : 20221208日 (週四) 17:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【世界盃2022】貓貓亂入記招即被掟走 巴西前鋒嚇呆

環球社會熱點 16:55 2022/12/08

分享：

分享：

巴西隊前鋒雲尼斯奧斯於世界盃2022賽事表現出色，於賽後接受記者訪問時，更迎來一位不速之客。一隻小貓突然亂入記者會，而巴西一名新聞官隨即將小貓掟走，嚇親旁邊的雲尼斯奧斯之餘，更有不少網民批評這名官員的行為太粗暴。

【世界盃2022】C朗16強列後備 家姐炮轟教練唔尊重細佬 【下一頁】

... -->

巴西周一（5日）以4比1輕取南韓晉級8強，除了主力尼馬（Neymar）之外，雲尼斯奧斯（Vinícius Júnior）的表現也引起媒體關注。

巴西下場將在周五（9日）迎戰上屆亞軍克羅地亞，雲尼斯奧斯周三（7日）出席記者會接受媒體採訪。

一隻小貓突然跳上桌面，隨即引來雲尼斯奧斯與在場人士哈哈大笑，氣氛十分歡樂。

但旁邊一名巴西新聞官似乎不滿小貓搶去焦點，用兩手分別抓起小貓的頸和後背，然後將牠掟到下面。

【世界盃2022】摩洛哥爆冷挫西班牙 球迷慶祝釀騷亂 【下一頁】

雲尼斯奧斯隨即露出驚訝的表情，而在場媒體也忍不住倒抽一口氣。小貓落地後並無受傷。

新聞官就以肢體動作示意台下記者繼續發問。

涉事影片於網上引起很大回響，有網民指控這名新聞官虐待動物，行為十分粗暴。也有網民指出小貓雖然亂入記者會，但雲尼斯奧斯似乎很樂意有小貓在場的情況下回答問題，認為新聞官沒有必要立刻趕走小貓。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【世界盃2022】C朗16強列後備 家姐炮轟教練唔尊重細佬
2022/12/07
【世界盃2022】C朗16強列後備 家姐炮轟教練唔尊重細佬
【世界盃2022】摩洛哥爆冷挫西班牙 球迷慶祝釀騷亂
2022/12/07
【世界盃2022】摩洛哥爆冷挫西班牙 球迷慶祝釀騷亂
【世界盃2022】史達寧等家人安全先歸隊 車路士4球員先後被盜
2022/12/06
【世界盃2022】史達寧等家人安全先歸隊 車路士4球員先後被盜
【世界盃2022】巴西拉橫額支持比利 大勝南韓入8強
2022/12/06
【世界盃2022】巴西拉橫額支持比利 大勝南韓入8強
【世界盃2022】荷蘭勝美國晉級8強 呂特雙關覆拜登「Football 贏」
2022/12/05
【世界盃2022】荷蘭勝美國晉級8強 呂特雙關覆拜登「Football 贏」

你可能感興趣

【世界盃2022】C朗16強列後備 家姐炮轟教練唔尊重細佬
15:13 2022/12/07
【世界盃2022】C朗16強列後備 家姐炮轟教練唔尊重細佬
【世界盃2022】摩洛哥爆冷挫西班牙 球迷慶祝釀騷亂
10:54 2022/12/07
【世界盃2022】摩洛哥爆冷挫西班牙 球迷慶祝釀騷亂
【世界盃2022】史達寧等家人安全先歸隊 車路士4球員先後被盜
14:46 2022/12/06
【世界盃2022】史達寧等家人安全先歸隊 車路士4球員先後被盜
球類運動 虐待 世界盃 記者 巴西隊 巴西 足球

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月08日 時間17:00）

下一篇文章

《紐約時報》40年來首大規模罷工 過千員工參與
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】普京指戰爭或變漫長過程 稱俄不會主動用核武（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】普京指戰爭或變漫長過程 稱俄不會主動用核武（不斷更新）
英國機場邊檢人員聖誕節罷工 希斯路機場服務受阻
英國機場邊檢人員聖誕節罷工 希斯路機場服務受阻
科學家證「拿破崙情結」矮人更易發嬲 兩任英揆被點名
科學家證「拿破崙情結」矮人更易發嬲 兩任英揆被點名
【世界盃2022】C朗16強列後備 家姐炮轟教練唔尊重細佬
【世界盃2022】C朗16強列後備 家姐炮轟教練唔尊重細佬
三藩市擬查Twitter總部涉非法改建 馬斯克：「有床休息有問題？」
三藩市擬查Twitter總部涉非法改建 馬斯克：「有床休息有問題？」
新型冠狀肺炎全球疫情（12月08日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月08日 時間17:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款