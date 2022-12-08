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加央行緊縮周期走向尾聲　中國進一步放寬防疫限制

宏觀解讀 16:39 2022/12/08

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加拿大央行一如預期將基準隔夜利率上調50基點至4.25%，此為近15年以來的最高水平，該央行在過去9個月內以破紀錄的速度累計加息4厘，以對抗遠高於目標的通脹。會後聲明中提到，加國經濟目前仍然處於需求過剩和勞動市場緊張的狀態，但由於緊縮政策正減緩需求，預期經濟增長將在年底停止，加上通脹壓力正逐步減少，加拿大央行暗示可能即將結束其緊縮行動。加央行議息公佈後加元曾短暫走強，但市場對央行放棄進一步加息的憂慮打壓加元的走勢，加元回吐。

中國進一步放寬防疫限制，繼上月公布的20條措施後，內地再推出新10條措施，以進一步優化疫情防控工作，新措施容許輕症患者居家隔離，跨地區出行不用查驗健康碼，不再展開落地檢，將為出行提供大幅度便利。受消息刺激，市場繼續憧憬中國經濟重開，人民幣穩守7算以下。筆者認為，中國重啟經濟的政策方向已經確定，領導不再重申動態清零政策，並強調支持增長，市場已充分反映境內放寬防疫的轉變。至於人民幣能否進一步攀升，將取決於管控放寬後的中國經濟數據，以及中國當局會否加快削減邊境防疫限制。

責任編輯︰梁浩碩

 

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撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師

欄名 : 外幣滙穗

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