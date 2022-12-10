【Mosaic慢慢砌@iM網欄】啟發創作靈感 紋樣圖案書

以前做文化記者總會問藝術家：靈感何來？現在創作馬賽克，真的是靈感比創作更多更快，終於感覺到這個問題有多多餘。不過，當憑空想像變成真正的作品，構思過程中還是需要借助許多工具，而不可或缺的就是一些提供設計圖案的書籍了。

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自從喜歡上馬賽克，因為並非科班出身，繪畫技能較低，已開始如飢似渴地購買這些圖案參考書藉。首先是那些各種紋樣的，如歐洲紋樣、日本紋樣、中國紋樣、花草紋樣等。那時Page One書店還在香港，特别喜歡買他們出版的設計圖案書，尤其書展期間，一本八五折，兩本七折，三本六折，倒不是買到窮，而是提不動！後來Page One撤出，逛書展也少了些樂趣。

這些書籍始終只是圖案的参考，當我想知道更多內容時，就覺得不大滿足了。說到內容充實，還是欣賞我們中國人出版的圖案書，香港的也好，內地的也好，不僅圖案分門別類非常細致清晰，文字介紹也資料詳盡內容豐富，看完之後靈感更加泉湧了！而內地的出版優勢則是近年印刷技術突飛猛進，價錢卻比香港的廉宜太多，種類也特別眼花瞭亂，性價比超高。

有興趣的朋友可以往天貓新華文軒旗艦店，本來堅定支持實體書店的我，經歷疫情也被攻陷。那裏的圖案書簡直繁花似錦，國內外的各色各樣，而且經常有特價優惠，就算加上運費也不貴。最近特別值得推薦的一本圖案書是中國工信出版集團、人民郵電出版社出版的《中國經典紋樣圖鑑》，原價298元（人民幣，下同），雙11期間94元買到，如果有本事搶單，84元可以搶到了。

當然，內容為王，若質素欠奉，送也不想看。這本厚達3cm的重本之作，由黄清穗編著，講究紋必有意，意必吉祥，共有80種紋樣，每一種紋樣都有介紹、結構、應用三個部分，以文字講解紋樣的特色、歷史及寓意，看完一段精簡清楚的文字像上了一堂美術歷史課。紋樣的圖片則有不同形式的呈現，如整幅、局部、綫描、色號等。

書的目錄是長長的拉頁，圖文並茂，一看就找到哪種紋樣在哪一頁，非常周到。另外，每本書還提供10幅圖案的電腦繪畫示範教程，可惜我不懂電腦繪圖，浪費了。

時下國潮風盛行，馬賽克也可以有國潮元素，這本圖鑑提供特別多的創作靈感。

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作者_洪捷簡介：

女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC）會員，2018年參展該會雙年展。2019年4月舉行了首次個展。

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