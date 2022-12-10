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【清酒新世界@iM網欄】酒體圓潤爽朗 御湖鶴．四

名人薈萃 08:00 2022/12/10

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諏訪御湖鶴酒造場透過與當地農民合作，培育酒造所需的6種酒米，包括：山恵錦、美山錦、人心地、金紋錦、山田錦和五百萬石，全都都是長野縣出色的酒米，亦因此御湖鶴大部分推出的純米吟釀都是以這6種酒米為主。今天來為大家逐一介紹，御湖鶴的純米吟釀主要有2種，一種是無濾過生原酒，另一種是火入れ(傳統火入殺菌法)，各位在選擇前請先考慮自己的口味再作決定。

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首先介紹的是御湖鶴 純米吟醸 山恵錦，是最新2021年IWC（國際葡萄酒挑戰 International Wine Challenge）純米吟釀部的Champion（冠軍）！這款清酒經過火入れ，以水果香為主，包括了蜜瓜、車厘子和蜂蜜的香味，果香與米香味融為一體，酒體非常之圓滑，無論是旨味、甘香和酸度都得到十分好的平衡。此外，酒造有推出一款無濾過生原酒——御湖鶴 純米吟醸 山恵錦無濾過生原酒，這款清酒也非常出色，建議是2款一起試試以作比較！

而御湖鶴 純米吟醸 諏訪美山錦入口甘甜，酸度剛好，酒體圓潤爽朗，尾韻旨味、苦澀感豐富，不過無濾過生原酒的結尾會比普通的火入的酒精感稍顯厚重點，酒精呈現出令人驚喜的清涼感！不然可選擇經過火入れ的，也是一個不錯的選擇。

至於酒米人心地，我相信大家這幾年應不陌生了吧？御湖鶴所有的無濾過生原酒在壓榨的過程後都會立即把清酒密封裝瓶，然後冷藏，所以剛打開瓶蓋的時候，香氣是紮實的。酒米人心地這款清酒帶有濃郁的杏仁香，在舌尖上能夠感受到辣椒般的微碳酸感覺和水果般的酸甜。 濃郁的口感在後半部分也有一種優雅的餘韻，米味雖然很快消失，但餘韻卻回味無窮，最神奇的是水果的甘香會隨着溫度的上升而變得更加突出！總括而言，每款清酒各有特色，建議各位有興趣親身一試！

  • 諏訪御湖鶴酒造場
  • 地址：長野縣諏訪區下諏訪町3205-17
  • 電話：0266-75-1172
  • 官網：https://www.mikotsuru.com

同場加映：【溫股知新】成功把握趨勢  減磅先考智慧

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作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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撰文 : 汪廷謙（Chris Wong）

欄名 : 清酒新世界

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