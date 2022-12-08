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【虛擬銀行】富融：存款規模按年增近9成　新推最多992元開戶回贈

Hot Talk 16:50 2022/12/08

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獲騰訊 （00700） 牽頭投資的富融銀行（Fusion Bank）稱，客戶存款規模按年升近9成，客戶數量升近3倍，計劃明年推出更多新業務，包括基金投資、中小企業銀行及扣賬卡等業務。

富融銀行執行董事、行政總裁周明表示，計劃明年推出更多新業務，除財富管理外，亦包括中小企業銀行及扣賬卡新業務等。另外，該行表示，已獲香港證監會頒發第1類及第4 類牌照，將提供基金投資服務。

該行指，今年上半年，客戶存款規模按年升近9成；客戶數量升近3倍，活躍客戶亦升逾3倍。另外，以富融賬戶綁定WeChatPay HK的客戶亦升超過2.68倍。

推「開業兩周年感謝慶」活動、新客戶最高可獲992元優惠

另外，富融銀行再推開戶優惠，新用戶以邀請碼「711HK」開立戶口可獲210元「7-11電子現金券」，而現有及新客戶掃描指定QR Code均可領取2元「7-11電子優惠券」。與此同時，首次成功以該行戶口綁定WeChat Pay HK即可獲 200 WeFun回贈，客戶可於WeChatPay HK內把WeFun回贈兌換現金。

同時，新用戶在推廣期内憑邀請碼「HOLIDAY」成功申請「借住先」分期貸款額度達100,000港元或以上，可獲400港元現金回贈。

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編輯：伍鍵文

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