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【優惠最後召集】 昂坪360全景纜車Crystal+ 本周六正式投入服務 早鳥優惠最後兩天!

理財智慧 16:46 2022/12/08

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昂坪360全景纜車Crystal+將於本周六正式投入服務。全景纜車」的車廂底部及車廂四面均採用全透明強化玻璃的車廂內，讓乘客全方位「零死角」飽覽大嶼山美景。賓客於本周五前訂購預售門票，可享低至65折的早鳥優惠，以235元購買來回纜車門票一張（成人原價為360元），門票包括一程「全景纜車Crystal+」車廂及一程標準車廂。

昂坪360 推全景車廂 低至65折早鳥價 來回纜車235元 : 【見下頁

「無瑕疵」打卡熱點

「全景纜車Crystal+」共有7部車廂，相信為全球同類型擁有玻璃車身和車底的纜車中，車廂內空間面積最大的纜車。於歐洲研發的「全景纜車Crystal+」全程由昂坪360的工程團隊與德國獨立專家共同監督，整個研究至生產過程共花逾2年，並由意法纜車專家主理。車廂底部及車廂四面均採用全透明強化玻璃，置身當中的乘客可看到360度的全景視野，飽覽港珠澳大橋、香港國際機場及天壇大佛等景色；此外，「全景纜車Crystal+」採用的設計，令纜車內的視野景觀超過8成，車廂幾乎全透明的設計，可全方位拍照打卡，在車廂內每個角落，均可輕易拍攝到「無瑕疵」全景照。

    點擊圖片放大
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「全景纜車」啟用儀式

今日昂坪360「全景纜車」舉行啟用儀式，出席儀式的主禮嘉賓包括文化體育及旅遊局局長楊潤雄、立法會議員姚柏良、旅遊事務專員沈鳳君、機電工程署署長彭耀雄、香港旅遊業議會主席徐王美倫、香港旅遊發展局總幹事程鼎一、昂坪360主席楊美珍，及昂坪360董事總經理劉偉明。

【溫股知新】成功把握趨勢 減磅先考智慧

昂坪360主席楊美珍讚揚昂坪360在疫情陰霾下克服外圍多變的營商環境及挑戰，成功推出多項針對本地市場的營銷及推廣活動，靈活求變。隨著入境檢疫安排逐漸放寬，她有信心昂坪360將繼續提供優質服務給香港市民及環球賓客。文化體育及旅遊局局長楊潤雄感謝昂坪360持續優化設施，不遺餘力推動香港的旅遊業發展，不時推出各式各樣的優惠吸引本地旅客，更推出全新「全景纜車」，為旅客到訪香港作好準備。

【青姐話】有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

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