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【虛擬投資】虛擬資產服務提供者將設發牌制度 新制度將於明年6月1日生效

理財智慧 17:07 2022/12/08

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早前立法會三讀通過有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度的修例，未來香港將設立虛擬資產服務提供者發牌制度，以及貴金屬及寶石交易商註冊制度。

【綠置居2022】抽唔到 ? 睇定下年仲有咩靚盤 希望在明年啊【下一頁

【溫股知新】成功把握趨勢 減磅先考智慧

經修訂的條例包括貴金屬及寶石交易商註冊制度會在2023年4月1日生效，財經事務及庫務局局長許正宇表示，如果交易商只進行12萬港元以下現金或非現金交易，一律不用註冊，相信可以減低對只進行小額交易的中小型商戶的負擔，而虛擬資產服務提供者發牌制度及其他有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集要求的修訂則在2023年6月1日生效。兩個新制度會提供過渡期，利便業界穩步按照規管制度申領牌照或進行註冊。

【熱門話題】Google香港2022年度搜尋榜出爐 今年香港人最關心咩野？【下一頁

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許正宇亦指出，各地的監管機構逐漸認同香港所重視的投資者保障和金融穩定角度，現時香港作為一個「先行者」推出完整制度，可增加全球服務提供者在香港開設交易平台的信心。

【青姐話】有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

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撰文：鄭日棱

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金融 虛擬貨幣 許正宇 財經事務及庫務局 立法會

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