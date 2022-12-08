【ESG】ESG產品添生力軍 主打中國碳中和股票基金

▲ 專家料本港逾60萬人持有ESG資產。

歲晚收爐，但外資基金公司並未放軟手腳，相反歐美加資產管理公司仍積極申批新產品，再有5隻ESG（環境、社會及管冶）基金成功闖關，包括法巴氣候影響基金、法巴可持續環球企業債券基金、聯博中國淨零排放股票基金、聯博氣候主題高收益基金，以及永明資產管理環球低碳指數基金。

今年首11個月，約有42隻新ESG基金獲證監會亮綠燈，產品更愈趨多元化，例如10月有兩隻恒指ETF登場，分別為易方達香港恒指ESG增強指數ETF （03039） ，以及華夏恒指ESG ETF （03403） 等。

專家料本港超逾60萬人投資主打ESG的產品，遂吸引中外資的資產管理公司爭相推綠色金融基金，舉聯博為例，已有7隻ESG零售基金在港有售；法巴更多達14隻上架，由主打水資源、能源轉型到可持續食品，以至環境生態系統修復基金等，涵蓋品種包羅萬有。

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此外， 中銀香港 （02388） 個人數字金融產品部副總經理周國昌早前出席香港金融科技周2022時表示，從香港的理財趨勢顯示，ESG理財產品除了受到高淨值人士歡迎外，亦逐漸獲得普羅大眾的關注，估計本港已有超過60萬人持有與ESG主題相關的資產。

周國昌又說，中銀香港於存款、按揭、貸款、信用卡、投資及保險等方面亦持續加入綠色產品選擇，今年上半年，客戶與ESG相關的綜合理財總值按年上升約24倍。近年香港不斷加強ESG的監管標準，加上政府對可持續發展政策的支持，將有助進一步提高行業的資訊透明度，同時亦帶動ESG及財富管理人才的需求和流入。

周國昌認為，香港綠色金融領域已逐步建立優勢，服務範圍亦逐漸延伸至周邊區域，因此與ESG主題相關的項目在大灣區將具有很大的增長潛力。

周國昌表示，中銀香港將持續圍繞客戶的投資理財需求，提供優質的跨境金融服務，同時積極投放資源發展綠色金融，加速培養及引入高質素的財富管理人才，致力為推動粵港澳大灣區的金融創新作出貢獻。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪