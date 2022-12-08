【工作模式】疫情後辦公模式不只WFH！　2023年12個工作模式趨勢預測

一場疫情改變全球職場生態，在家工作不非常事，香港也有不少公司實行混合工作模式，職員不用天天在辦公室工作，但隨之帶來的改變，未必有太多人預視到。全球人力資源解決方案平台Deel預測了12個，在2023年的工作趨勢，當中包括「人才搶奪」、「工作旅行」、「遙距工作總監」和「在家工作，減省洗費」等熱門或話題。

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Deel 亞洲業務拓展總監兼香港、新加坡、東南亞國家聯盟及印度業務主管Karen Ng表示，隨着踏入2023 年，企業需要重新評估其政策和福利，並與全球的工作慣例作比對。在挽留和爭奪人才方面，不能只考慮金錢方面的誘因，靈活工作安排亦是現時人才的首要考慮因素。

她續稱，歸功於科技發展，對於僱主來說，創造一個靈活的工作環境，比以往任何時候都更容易實現，更能夠在遙距的情況下讓員工融入團隊文化和加強溝通。 因此，企業需要考慮遙距工作的政策和文化習俗，讓企業及其員工在不斷變化和競爭日益激烈的商業環境中保持優勢。

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