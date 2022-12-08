【周末好去處】Mikiki x 卓爾廣場 x 韓國觀光公社 重現韓國8大潮人必到打卡熱點 消費滿指定金額換領限量旅行精品

韓國睽違3年終於開關，新鴻基旗下商場新蒲崗Mikiki，由即日起準備一系列韓遊主題活動，為一眾韓迷預熱「旅行癮」。風靡韓國的人氣卡通角色KAKAO FRIENDS，則以全新旅遊主題「KAKAO FRIENDS韓遊假期」，登陸新蒲崗Mikiki與屯門卓爾廣場。商場本月期間將聯乘韓國觀光公社香港支社（KTOHK），展示至新至潮觀光熱點與冬日節目主題展覽，更會聯同旅行社推出精選旅遊優惠。

【溫股知新】成功把握趨勢 減磅先考智慧

KAKAO FRIENDS 9大萌爆角色：Ryan、Apeach、Choonsik、Muzi、Con、Jay-G、Neo、Frodo、Tube作為東道主，齊齊化身導遊與大家率先出發玩轉首爾及釜山必去旅遊熱點，歡度開心又好玩的浪漫冬日。人氣主角Ryan早早準備就緒，在Mikiki地下中庭歡迎大家，結伴暢遊近６米高超巨型「Ryan暢遊N首爾塔」、情人必去「Apeach心鎖橋」、別具地道色彩的「Muzi & Con玩轉南大門」、滋味滿瀉的「Choonsik小食檔」及女生們至愛的「Neo & Frodo、Jay-G、Tube購物大道」；至於卓爾廣場地下中庭則搖身一變成為釜山長林浦口景區，特設3大打卡主題場景，包括「Apeach風車小屋」、「Neo & Frodo港口公園」以及「Ryan & Choonsik休憩站」，快快起行探索至潮韓系旅遊熱點，與摯愛共度不一樣佳節。

The Point會員憑指定積分及即日電子貨幣消費滿指定金額，即可免費換領旅行必備的KAKAO FRIENDS拉鏈收納袋、便攜式耐熱水樽、Choonsik環保購物袋及Little Ryan & Little Apeach U型頸枕！自問創意度爆燈的您更可於指定週末開放的韓式D.I.Y工作坊，一同享受手作樂趣。Ryan更會於12月指定日子驚喜現身，與忠粉近距離接觸大拍開心合照。

今個冬日，韓國國民卡通角色KAKAO FRIENDS，將現身新鴻基旗下兩大商場新蒲崗Mikiki及屯門卓爾廣場，率先帶領大家玩轉韓國8大潮人必到打卡熱點。為答謝香港迷絲忠實支持，Ryan將會在指定日子驚喜現身Mikiki與大家近距離接觸一番，大派福利與大家開心合照。

5大星級打卡位＠Mikiki

KAKAO FRIENDS皇牌成員Ryan率領一眾好友早早準備就緒，在Mikiki地下中庭熱切期待大家踏上KAKAO FRIENDS家族精心安排的「韓遊假期」，盡情發掘韓國各地風光，準備好就馬上起程吧！

「Ryan暢遊N首爾塔」

俯瞰首爾全景，怎能錯過近6米高的城中地標「Ryan暢遊N首爾塔」！閃亮燈泡從塔頂延伸，為冬日佳節增添浪漫氣氛，最適合情侶們結伴同遊欣賞一番。

「Apeach心鎖橋」

跟住韓劇去旅行！南山公園愛情鎖牆是港人熟悉的韓綜《我們結婚了》及劇集《來自星星的你》取景地！愛侶紛紛以鐵鎖為定情信物，許願永不分離。俏皮可愛的Apeach正等待命中注定另一半的出現。

「Muzi & Con玩轉南大門」

轉眼來到首爾重要地標「Muzi & Con玩轉南大門」，以傳統國寶級建築南大門為概念，呈現韓國別具歷史意義的一面；Muzi與Con保持一貫淘氣作風，以鬼馬甫士拍照留念，一於齊齊拍照到此一遊。

「Choonsik小食檔」

軟萌的Choonsik曾經是流浪街頭的小貓，由他親自推薦韓國街頭地道小食檔，搜羅巷弄間隱世美食！遊客至愛辣炒年糕、芝士熱狗及紅遍全球劇集《魷魚遊戲》中的椪糖，多款街頭美食等你來試！當然不少得Choonsik愛不釋手的暖笠笠紫薯，同樣是韓國寒冬的代表小食！逢指定週末及公眾假期，小食檔更會變成遊戲攤位，大派特色小禮物。

「Neo & Frodo、Jay-G、Tube購物大道」

位於首爾東邊的聖水洞躍升2022全新時尚購物區。一於走訪帥氣Jay-G店長營運的精品咖啡店、時尚達人Neo與本命CP Frodo的時裝店，逛盡韓式小店林立的購物大道，享受冬日極致購物樂。

於內向小鴨Tube主理的韓風自拍照相館，更可即場大玩即影即有。隨心揀選KAKAO FRIENDS角色萌趣相框，與摰友親朋拍攝韓風相片，掃瞄二維碼即可下載，費用全免。

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3大星級打卡位＠卓爾廣場

旅程轉眼來到卓爾廣場地下中庭，場內最引人注目的，莫過於有「釜山威尼斯」之稱的長林浦口彩色小木屋。一起與KAKAO FRIENDS成員們繼續享受悠閒假期吧。

「Apeach風車小屋」

五彩繽紛的小屋中，不難發現在巨型風車屋旁落力賣萌的Apeach，得意表情必定吸引大家爭相打卡合照。

「Neo & Frodo港口公園」

想體驗非一般韓國之旅，就要跟隨地膽Neo及Frodo到訪區內秘景港口公園，伴你遊覽彩色漁港，置身大自然盡情享受假日悠閒時光。

「Ryan & Choonsik休憩站」

於行程滿滿的旅行途中當然要休息一下，欣賞迷人景色！Ryan及Choonsik為步伐急促的旅客打造文青感滿分的休憩區，於奶油色韓系木椅上稍作休息後，繼續投入開心滿FUN的豐富旅程。

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兩大旅行社推精選優惠

Mikiki獨家聯乘韓國觀光公社（香港支社），12月期間舉行一系列韓國主題現場節目，當中包括介紹最新韓國旅遊景點及冬日節目的主題展覽、匯聚兩大旅行社新華旅遊及中旅社，協力推出至抵優惠的韓國旅遊展，更請來韓流達人Lillian及旅遊達人Suki，親臨現場以第一身角度分享韓國最新景點、旅遊資訊及心得，並與現場觀眾玩小遊戲大派禮物。

由KTOHK與Mikiki攜手籌備的韓國主題展覽已正式開鑼，KTOHK支社長文善玉指出，最近訪韓的港人愈來愈多，10月入境韓國之香港旅客已恢復至疫情前的15%，11月的數字更期望可達疫情前的25%水平。另外在12月，韓亞航空、大韓航空等將增加首爾往返香港的航班，而明年1月香港快運航空亦會恢復飛往釜山和濟州島的航班，令港人能更方便遊覽韓國各地。

KTOHK次長金亨柱就推薦，在冬天訪韓的話可以嘗到各種溫暖的美食，包括魚糕、炒年糕、糖餅等街頭美食，還可享受熱乎乎的蔘雞湯和各種鍋類料理。希望香港朋友邊品嘗韓國美食，邊感受韓國冬天的獨特魅力。

人氣禮品限量換領

除了多個打卡位外，The Point會員憑指定積分及即日電子貨幣消費滿指定金額，即可免費換領旅行必備的KAKAO FRIENDS旅行收納袋、便攜式耐熱水樽、Choonsik環保購物袋及Little Ryan & Little Apeach U型頸枕。禮品數量有限，先到先得，換完即止。

此外，The Point會員只需憑指定積分及即日電子消費滿指定金額，即可換領活動預留證，即可親手製作KAKAO FRIENDS造型拼豆鎖匙扣，或由KTOHK熱情贊助：韓國直送貝母七層石塔名信片，大人小朋友一同享受手作樂趣。

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Mikiki x 卓爾廣場「KAKAO FRIENDS 韓遊假期」活動詳情

開放日期：2022年12月6日至2023年2月26日 開放時間：上午10時至晚上10時 地點：Mikiki地下中庭、卓爾廣場地下中庭

【青姐話】有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

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責任編輯：嚴浩文