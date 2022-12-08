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【異動板塊】內地首10月汽車零件出口增11.7% 汽車零件股大升 中創新航漲2成最標青

股樓投資 17:03 2022/12/08

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據中國汽車工業協會整理的海關總署數據顯示，今年首10個月，汽車零部件出口金額765.9億美元，同比增長11.7%，佔汽車商品出口總額的58.9%。

汽車零件板塊今日大漲，中創新航（03931）收報21.55元，升22%；、浙江世寶（01057）收報1.75元，升漲4.8%；敏實集團（00425）收報21元，升4.5%；中國汽車內飾（00048）收報0.485元，升5.4%

延伸閱讀：中金料港股最艱難時刻已過  另推薦10大中資股【見下頁

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同場加映：【溫股知新】成功把握趨勢 減磅先考智慧

此外，數據顯示，在汽車零部件主要出口品種中，與上年同期相比，發動機出口金額小幅下降，其他三大類汽車零部件品種繼續保持增長。

同場加映：【青姐話】有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

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記者：李兆明

 

 

 

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