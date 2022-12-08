  • 21°C
香港時間 : 20221208日 (週四) 17:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【英鎊定存】滙豐英鎊短存息加至13厘 花旗料英倫銀行下周四加息0.5厘

15:53 2022/12/08

分享：

分享：

花旗料英倫銀行下周四加息半厘。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

下周四（12月15日）堪稱超級星期四，聯儲局、英國、瑞士及歐洲央行齊於同日議息。花旗料英倫銀行及聯儲局屆時皆加息0.5厘，但英國或於明年末季開始掉頭減息。而中資滙市達人建議英鎊回落至1.165才值得低撈，現水平1.22不宜高追。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，料英國今次或加息50點子至3.5厘，明年2月再加50點子，3月加25點子至4.25厘； 明年第四季可能開始減息。

廖嘉豪預計，英鎊未來3個月料為1.1，半年到1年重上1.26；兩年長期目標預測為1.1。

鮑威爾重要演說：最快12月減慢加息速度【下一頁

光大證券國際「外匯通」環球市場及外匯策略師黃俊能認為，鑑於英國通脹已達1981年10月以來新高；加上消費者及企業皆預期CPI不會於短期內回落，所以央行仍需繼續加息應對。英倫銀行料於12月將加息0.5厘，將基本利率升至3.5厘，且料明年2月再加0.5厘，但3月及5月將放慢至各加0.25厘。

黃俊能說，英倫銀行自去年12月開始加息，連同下周四及明年的預測，今輪加息周期將合共提高12次，累加4.4厘，令最終利率將升至4.5厘。

黃俊能並不建議短期高追英鎊，畢竟自從新財政預算出台後，以及美國放緩加息的利好消息，均刺激鎊匯抽升，況且英國或已陷入經濟衰退，遂料英鎊出現回調壓力頗大。

但中線而言，辛偉誠新政府上台後，開始着手解決英國長久以來的財政赤字問題。而蘇格蘭獨立公投行動已被英國最高法院否決，政治風險暫時平息，更有利英國各地區齊心協力支援經濟，令衰退程度有機會因而降低，有利英鎊中長線表現。

黃俊能相信，英鎊兌美元於上升趨勢線約1.165附近有支持，可考慮於此水平分段吸納，冀捕捉中長線的回升機會。

此外，港銀在英國加息前已偷步調升英鎊定期存款息，最矚目的是滙豐（HSBC）於本周一（12月5日）勁加7天年息1厘，新息率至13厘；滙豐又重手提高1個月年息1.5厘至3.5厘。

侯俊偉公布中期財政計劃　提高能源暴利稅至35%【下一頁

至於1年長息，現時招商永隆有1.3厘，大眾銀行為2.4厘，花旗是2.48厘，上商報3.3厘，工銀亞洲以3.4厘位列季軍，星展的3.5厘打入亞軍列，至於長息榜之首，為渣打香港 （02888） 的4厘。

另外，半年期的3大高息王，分別為渣打的3.5厘、恒生 （00011） 、上商及星展齊為3.2厘，以及工銀亞洲為2.6厘；3個月期則呈三冠王，上商、恒生及星展皆為3厘，工銀亞洲為2.2厘，大眾銀行險守兩厘。

惟專家以英倫銀行議息在即，建議宜短不宜長，先開立7天短存，以便觀望議息結果，冀方便注碼靈活調動。何况短存選擇最多，其中建行亞洲以15厘膺冠絕全城的短息王。

至於1個月年息以花旗的7厘為最高，但有兩大附帶條件，分別為：（1）只適用於全新客戶，以及現有客戶於過去6個月內未有進行1萬美元等值或以上之外幣交易（港元兌美元及美元兌港元之交易除外）；（2）優惠不適用於透過網上或流動電話理財開立的定期存款，必須於分行開立、或聯絡其客戶經理登記，以享優惠。而最高總額為等值2000萬港元。

更多【高息定存】文章

相關文章：【港元定存】大行推7天港元定存10厘年息 港銀搶吸短錢

【美元定存】美元定存最高息10厘 滙豐搶閘勁加短存息

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

招商永隆 大眾銀行 星展銀行 上海商業銀行 恒生銀行（00011） 渣打集團（02888） 滙豐控股（00005） 花旗銀行 英倫銀行 英鎊

上一篇文章

【ESG】ESG產品添生力軍 主打中國碳中和股票基金

下一篇文章

【轉數快】轉數快戶口累計逾1133萬個登記 按月增逾15萬個
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定期存款】恒生半年定存享5厘　全城最高息
【港元定期存款】恒生半年定存享5厘　全城最高息
【轉數快】轉數快戶口累計逾1133萬個登記 按月增逾15萬個
【轉數快】轉數快戶口累計逾1133萬個登記 按月增逾15萬個
檢閱頭6枚定價最高Rolex　C朗、尼馬炫富式擁有其中3款
檢閱頭6枚定價最高Rolex　C朗、尼馬炫富式擁有其中3款
【港元定期存款】大新搶港元跨年錢 1年定存息加至5.1厘
【港元定期存款】大新搶港元跨年錢 1年定存息加至5.1厘
【港元定期存款】恒生渣打加存息 滙豐1年4.3厘 富融4.5厘大降門檻
【港元定期存款】恒生渣打加存息 滙豐1年4.3厘 富融4.5厘大降門檻
【港元定存】1年港元定存高息王5.5厘下周三截止 最後倒數10天
【港元定存】1年港元定存高息王5.5厘下周三截止 最後倒數10天
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款