【英鎊定存】滙豐英鎊短存息加至13厘 花旗料英倫銀行下周四加息0.5厘

▲ 花旗料英倫銀行下周四加息半厘。

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下周四（12月15日）堪稱超級星期四，聯儲局、英國、瑞士及歐洲央行齊於同日議息。花旗料英倫銀行及聯儲局屆時皆加息0.5厘，但英國或於明年末季開始掉頭減息。而中資滙市達人建議英鎊回落至1.165才值得低撈，現水平1.22不宜高追。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，料英國今次或加息50點子至3.5厘，明年2月再加50點子，3月加25點子至4.25厘； 明年第四季可能開始減息。

廖嘉豪預計，英鎊未來3個月料為1.1，半年到1年重上1.26；兩年長期目標預測為1.1。

光大證券國際「外匯通」環球市場及外匯策略師黃俊能認為，鑑於英國通脹已達1981年10月以來新高；加上消費者及企業皆預期CPI不會於短期內回落，所以央行仍需繼續加息應對。英倫銀行料於12月將加息0.5厘，將基本利率升至3.5厘，且料明年2月再加0.5厘，但3月及5月將放慢至各加0.25厘。

黃俊能說，英倫銀行自去年12月開始加息，連同下周四及明年的預測，今輪加息周期將合共提高12次，累加4.4厘，令最終利率將升至4.5厘。

黃俊能並不建議短期高追英鎊，畢竟自從新財政預算出台後，以及美國放緩加息的利好消息，均刺激鎊匯抽升，況且英國或已陷入經濟衰退，遂料英鎊出現回調壓力頗大。

但中線而言，辛偉誠新政府上台後，開始着手解決英國長久以來的財政赤字問題。而蘇格蘭獨立公投行動已被英國最高法院否決，政治風險暫時平息，更有利英國各地區齊心協力支援經濟，令衰退程度有機會因而降低，有利英鎊中長線表現。

黃俊能相信，英鎊兌美元於上升趨勢線約1.165附近有支持，可考慮於此水平分段吸納，冀捕捉中長線的回升機會。

此外，港銀在英國加息前已偷步調升英鎊定期存款息，最矚目的是滙豐（HSBC）於本周一（12月5日）勁加7天年息1厘，新息率至13厘；滙豐又重手提高1個月年息1.5厘至3.5厘。

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至於1年長息，現時招商永隆有1.3厘，大眾銀行為2.4厘，花旗是2.48厘，上商報3.3厘，工銀亞洲以3.4厘位列季軍，星展的3.5厘打入亞軍列，至於長息榜之首，為渣打香港 （02888） 的4厘。

另外，半年期的3大高息王，分別為渣打的3.5厘、恒生 （00011） 、上商及星展齊為3.2厘，以及工銀亞洲為2.6厘；3個月期則呈三冠王，上商、恒生及星展皆為3厘，工銀亞洲為2.2厘，大眾銀行險守兩厘。

惟專家以英倫銀行議息在即，建議宜短不宜長，先開立7天短存，以便觀望議息結果，冀方便注碼靈活調動。何况短存選擇最多，其中建行亞洲以15厘膺冠絕全城的短息王。

至於1個月年息以花旗的7厘為最高，但有兩大附帶條件，分別為：（1）只適用於全新客戶，以及現有客戶於過去6個月內未有進行1萬美元等值或以上之外幣交易（港元兌美元及美元兌港元之交易除外）；（2）優惠不適用於透過網上或流動電話理財開立的定期存款，必須於分行開立、或聯絡其客戶經理登記，以享優惠。而最高總額為等值2000萬港元。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪