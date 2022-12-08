  • 21°C
香港時間 : 20221208日 (週四) 17:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【億萬富豪】中國、香港億萬富豪總財富今年蒸發幾多？　瑞銀指這國家仍是億萬富豪人數及總財富冠軍

Hot Talk 15:57 2022/12/08

分享：

分享：

【億萬富豪】中國、香港億萬富豪總財富今年蒸發幾多？　瑞銀指這國家仍是億萬富豪人數及總財富冠軍

瑞銀發布《2022年億萬富豪報告》，指在動蕩不定的環境下，全球億萬富豪總數略為減少，截至3月，有2,668位億萬富豪，相較去年的2,755位少87位。

亞太區的億萬富豪人數仍然最多，但其人數跌至1,084位，較去年減少59位。就總財富而言，亞太區為第二大地區，總財富下降近10%至4.2萬億美元。

中國億萬富豪總財富跌兩成

中國億萬富豪人數由去年的626位跌至540位，按年少86位，總財富按年跌兩成至2萬億美元。而香港億萬富豪人數由去年的71位跌至67位，總財富按年跌14.5%至3834億美元。

不過，印度的億萬富豪人口蓬勃發展，該國在2022年超越英國成為第五大經濟體。截至2022年3月，該國擁有166位億萬富豪，去年為140位，按年升增18.6%，總財富亦增25.7%至7498億美元。

美國仍是億萬富豪人數及總財富冠軍

美國擁有全球約三分之一的億萬富豪，從2021年的724位增至735位。總財富增長近7%至4.7萬億美元。而西歐的財富總值持平，為2.3萬億美元，億萬富豪的數量從474位按年減少至467位。

今年，有360位億萬富豪的財富跌至10億美元以下，另外273人則在其上。億萬富豪的總財富從2021年的13.1萬億美元跌至2022年的12.7萬億美元，按年跌3%。然而，由於資產價格下跌，從2022年3月起，億萬富豪的總財富及人數或會進一步下降。

【ET財智Talk】美股「新不如舊」將轉向？ 利達黃耀宗分析澳股及美股2023年選股策略！

相關文章：

【億萬富豪】亞馬遜貝索斯身家恐單日縮水230億美元　另Meta朱克伯格財富在13個月內蒸發千億美元

【億萬富豪】Meta創辦人朱克伯格今年身家跌逾一半、「縮水」710億美元　全球富豪排名跌至第20名

【億萬富豪】印度首富Gautam Adani 身家超越蓋茨　憑1125億美元淨資產榮登全球第4大富豪

編輯：姚卓然

開啟hket App，閱讀全文
美國 中國 人口 瑞銀 經濟

上一篇文章

【新股IPO】新ETF發行商進場　潘渡今日推兩款主動型ETF、投資區塊鏈和創新主題

下一篇文章

【會計監管】會財局促執業單位交續期申請　12.15截止、不設寬限期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【馬雲行蹤】馬雲日本箱根2萬呎豪宅曝光　最愛叫外賣食拖羅及海膽壽司
【馬雲行蹤】馬雲日本箱根2萬呎豪宅曝光　最愛叫外賣食拖羅及海膽壽司
【渣打信用卡】渣打國泰Mastercard爆集體盜用、消委會收4投訴　渣打：無證據顯示個人資料外洩、核實後將主動退款（第七版）
【渣打信用卡】渣打國泰Mastercard爆集體盜用、消委會收4投訴　渣打：無證據顯示個人資料外洩、核實後將主動退款（第七版）
【港股市況】ATM升5至6%　永利升逾22%、金沙升一成　恒指升635點失復昨日失地（不斷更新）
【港股市況】ATM升5至6%　永利升逾22%、金沙升一成　恒指升635點失復昨日失地（不斷更新）
【TSLA】內媒︰馬斯克擬任命中國籍朱曉彤為Tesla全球CEO
【TSLA】內媒︰馬斯克擬任命中國籍朱曉彤為Tesla全球CEO
【香港防疫】確診者及密切接觸者隔離日數減至5日　社交距離、口罩令維持（第三版）
【香港防疫】確診者及密切接觸者隔離日數減至5日　社交距離、口罩令維持（第三版）
【恒指夜期＋ADR】夜期收市反彈163點　中概股指數跌3%（不斷更新）
【恒指夜期＋ADR】夜期收市反彈163點　中概股指數跌3%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款