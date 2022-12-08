▲ 【億萬富豪】中國、香港億萬富豪總財富今年蒸發幾多？ 瑞銀指這國家仍是億萬富豪人數及總財富冠軍

瑞銀發布《2022年億萬富豪報告》，指在動蕩不定的環境下，全球億萬富豪總數略為減少，截至3月，有2,668位億萬富豪，相較去年的2,755位少87位。

亞太區的億萬富豪人數仍然最多，但其人數跌至1,084位，較去年減少59位。就總財富而言，亞太區為第二大地區，總財富下降近10%至4.2萬億美元。

中國億萬富豪總財富跌兩成

中國億萬富豪人數由去年的626位跌至540位，按年少86位，總財富按年跌兩成至2萬億美元。而香港億萬富豪人數由去年的71位跌至67位，總財富按年跌14.5%至3834億美元。

不過，印度的億萬富豪人口蓬勃發展，該國在2022年超越英國成為第五大經濟體。截至2022年3月，該國擁有166位億萬富豪，去年為140位，按年升增18.6%，總財富亦增25.7%至7498億美元。

美國仍是億萬富豪人數及總財富冠軍

美國擁有全球約三分之一的億萬富豪，從2021年的724位增至735位。總財富增長近7%至4.7萬億美元。而西歐的財富總值持平，為2.3萬億美元，億萬富豪的數量從474位按年減少至467位。

今年，有360位億萬富豪的財富跌至10億美元以下，另外273人則在其上。億萬富豪的總財富從2021年的13.1萬億美元跌至2022年的12.7萬億美元，按年跌3%。然而，由於資產價格下跌，從2022年3月起，億萬富豪的總財富及人數或會進一步下降。

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編輯：姚卓然