【港交所388】港交所旗下LME 傳獲紐交所母企洽購

外電引述消息報道，紐約證交所母公司洲際交易所集團（美：ICE），曾經向港交所（00388）旗下倫敦金屬交易所（LME）提出洽購，但被港交所拒絕。消息人士指，LME今年３月暫停鎳市交易並取消部分成交，當時ICE接觸港交所，提出收購LME的意願，而港交所拒絕有關建議後，ICE表達日後可能再提出收購建議。港交所全日炒上4%收報335.6元。

HKTV Mall上月 訂單總商品交易額按年增15% 詳情請看【下一頁】

【青姐話】有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

報道又指出，芝加哥商品交易所（美：CME）認為，港交所不大可能出售倫敦金屬交易所，芝商所目前只會專注於發展自身業務，但如果對方有意願，芝商所願意進行洽商。

另外高盛發表研報指，去年的政策轉變過後，以及中國股市的氣氛改善下，本港新股上市數量持續迎來周期性復甦，相信港交所對上市條例的改革、中概股回流香港，以及中國宏觀經濟和企業盈利好轉，均加強新股上市的復甦步伐。中概股和南向通將在中期持續提升港交所的日均成交量，相信規例上的改革將進一步刺激成交。該行重申港交所「買入」評級，並列入「確信買入」名單，目標價維持420元。

【高息股】太古地產擴灣仔版圖 太古廣場六座明年完工 詳情請看【下一頁】

【溫股知新】成功把握趨勢 減磅先考智慧

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機