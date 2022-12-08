【異動股】 防控優化落地 珠海長沙機場不再查核酸及健康碼 中資航空及機場股繼續衝高

內地疫情防控措施落實放寬，相關細則逐步公布。其中，珠海長沙不再查驗旅客核酸陰性證明和健康碼，刺激一眾中資航空及機場股繼續衝高。中國國航（00753）、東方航空（00670）及南方航空（01055）暫升幅介乎3.4%至5.8%；美蘭空港（00357）目前更大升7.1%，最新報24.85元。

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據珠海機場官方微博指出，珠海機場不再查驗旅客核酸陰性證明和健康碼，取消落地檢。與此同時，長沙機場也稱不再查驗旅客核酸證明和健康碼。

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自昨日（7日）中國國務院聯防聯控機制宣布進一步優化調整防控措施後，有內媒報道，出行及旅遊產品搜索及預訂快速反彈。報道指，「新十條」發布後，「攜程」平台上的機票瞬時搜索量猛增160%，其中春節前夕（腊月二十五-除夕）的機票搜索量暴漲至3年以來最高點；而「同程」旅行平台大的機票瞬時搜索量也較前日同一時段上漲438%。

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記者：郭秀慧