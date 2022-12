「味力」韓國－主廚餐桌 煤氣烹飪中心x city'super x Kelly's Capebop  聯手呈獻 City of Seosan and K-Fish 全力贊助

2022年11月29日於煤氣烹飪中心,幾位來自韓國、意大利及香港的星級名廚,包括Chef Lim Hee Won、Chef Simpson Kwan、Chef Alessandro Tonin 及 Chef Una Yoo一同大顯身手,利用由City of Seosan、 K-Fish 及 city'super提供的精選優質韓國食材,以精湛的廚藝,匠心設計數款色香味俱全的傳統及現代韓國、意大利及中菜料理。賣相精緻吸引之餘,每一口都是香濃豐富,叫人讚不絕口!出席主廚餐桌的所有參與者能逐一細味名廚的心思創作,盡興而歸!

很榮幸得到各位星級名廚精彩的廚藝示範,特別感謝City of Seosan 及K-Fish 贊助韓國海鮮、city'super 贊助優質韓國食材、煤氣烹飪中心提供場地,令是次「味力」韓國-主廚餐桌能順利完成。

來自韓國、意大利及香港的星級名廚

• Chef Simpson Kwan (Senior Executive Chef of Maxim’s Group) 中菜

• Chef Lim Hee Won (Chef / Owner of BUTO Korea) 現代韓國料理

• Chef Alessandro Tonin (Head Chef of Isola HK) 意大利料理

• Chef Una Yoo (Kelly’s Capebop 主理人) 傳統韓國料理

跟韓籍大廚學習正宗韓國料理

煤氣烹飪中心將於2023年1月邀請以上大廚開辦料理課,堂上會使用city'super提供的優質韓國食材,想跟大廚學習製作韓國料理秘訣、真正認識韓國的飲食文化,就千萬別錯過!

2023 年1月11日 (星期三) 或2023年1月13日 (星期五)

星級名廚

Chef Lim Hee Won

Chef/ Owner BUTO Korea

現代韓國料理

示範菜式

前菜:

Pacific oyster from Goje topped with pickled haecho* (seaweed salad)

主菜:

Grilled abalone from Wando with butter mixed with big green onion and gamtae*

韓國食材介紹

韓國 巨濟島太平洋生蠔

韓國莞島鮑魚

Badasoop優質乾紫菜絲 *

• 由七種韓國海藻製成

* city'super 有售

Alessandro Tonin

Head Chef Isola HK

意大利料理

前菜:

Carne cruda (slow cooked Hanwoo beef "tartare"), slow cooked egg, Parmigiano Reggiano foam, and black truffle

主菜:

Riso alla mugnaia con alghe e platessa Risotto with golden flounder, candied Amalfi lemon and Gamtae seaweed.

韓國食材介紹

韓國橫城冰鮮1++級韓牛西冷 *

• 味濃肉嫩是高級韓牛的特色。與日本和牛相比,韓牛的油脂分佈比較平均,適合偏愛肉香的人士品嘗。

• city'super獨家與橫城政府合作引入上乘韓牛,每間分店均有由橫城郡守認證及分配的證書編號,確保韓牛源於無污染環境、血統純正並以自家研發飼料餵養。綜合各方面因素, 罕有的橫城韓牛味道比一般韓牛更香濃、油花更細密。

* city'super 有售

韓國濟州島黃金比目魚塊

Chef Simpson Kwan

Senior Executive Chef Maxim’s Group

中菜

1) Braised Jeju Black Pork Belly with Preserves

2) Seaweed and Jeju Black Pork Soup

3) Sweet and Sour Jeju Black Pork

韓國食材介紹

韓國濟州急凍有皮無骨豬腩肉 *

韓國濟州急凍無骨豬扒 *

• 韓國國寶級的濟州黑毛豬,優質的天然環境和放養方式令其肉質紮實。

Badaone 優質乾紫菜絲 *

* city'super 有售

Chef Una Yoo

Chef / Owner Kelly’s Capebop

傳統韓國料理

前菜:

Haecho (sea vegetable) salad* with master made soft tofu* and gamtae

主菜:

Chef Una’s Jjukumi (spicy baby octopus)* & Gamtae Noodles *



韓國食材介紹

Badasoop 烤紫菜 *

• 品嘗醬油醃海鮮,怎能缺少香脆紫菜?Badasoop的始創人,為海藻 Gamtae 的唯一專利持有人,也是韓國瑞山地區指定的Food Master。品牌嚴選頂級韓國產海藻配以優質麻油烘焙,烤出美味可口的徇脆紫菜。用紫菜包起蟹膏、白飯及醬油,咬開紫菜時精華在口內清脆地爆開,幸福美味。

Kim Gu Won韓式傳統軟豆腐配沙律醬 *

• 100% non -GMO韓國大豆

Kelly’s by Chef Una 秘製辣炒八爪魚 *

• 煙韌香辣的下飯小菜。可與料理包配以蔬菜、年糕或麵一起烹調,盡享秘製辣醬的味。

Badasoop紫菜麵套裝 *

• 品牌團隊花費數年完善配方,保留麵條彈性的前提下,最大限度加入海苔分量,使手工製麵呈現天然綠色。烹調時,建議以熱水煮4至5分鐘,然後立即過2至3次冷河,再淋上韓式醬油及輕焙紫蘇油,撒上海鮮紫菜碎即可享用。

Gebang Sikdang韓國急凍醬油蟹 *

• 選用忠清南道瑞山市的藍蟹,韓國名菜醬油蟹的濃郁鮮香讓人欲罷不能,在當地有「米飯小偷」的稱號。現在親臨city'super,即可選購來自南韓江南地區、連續3年上榜米芝蓮指南推介的醬油蟹餐廳「Gebang Sikdang」所精製的醬油腌海鮮系列,美味不容錯過!

Gebang Sikdang 韓國急凍醬油蝦 *

• 採用南韓忠清南道瑞山市的新鮮南美白對蝦配上自家秘製醬油,蝦身爽脆鮮甜,肉質緊實富彈性。 韓國傳統食法:醬油蝦拌飯,把醬油蝦放在熱飯上,用蔬菜或紫菜粉裝飾。

Gebang Sikdang 韓國急凍醬油鮑魚 *

• 採用韓國莞島的鮑魚,特製的醬油突出了鮑魚的鮮味, 肉質鮮嫩。

關於Gebang Sikdang

2018至2022上榜米芝蓮指南的推薦餐廳,堅持採用韓國產的上等成熟花蟹,呈獻最優質的高級醬油蟹料理。

Banchan Danji韓國特級醃蠔醬 *

• 辣醃生蠔帶輕微海水味及甜味,入口濃郁不膩。

Banchan Danji韓國醃八爪魚醬 *

• 爽脆彈牙,味道中辣,非常惹味。

* city'super 有售

煤氣烹飪中心

位於銅鑼灣利舞臺的煤氣烹飪中心於1977年由香港中華煤氣有限公司成立,憑藉超過45年明火煮食的經驗,為不同人士提供明火烹飪的配套服務,我們更創新推出多元化的專業廚藝和特色課程,務求令不同年紀的人士均可體驗明火烹飪的樂趣。

city'super

City Super Group於1996年成立,其首間分店開設於最優越的購物地段之一銅鑼灣,成為香港首間「大型生活專門店」(Mega Lifestyle Specialty Store)。多年來,品牌秉承「匠心打造極致生活方式」的核心精神,致力從世界各地採購優質商品,為同樣追求生活品味的顧客帶來嶄新舒適的購物體驗。集團旗下共有五個時尚品牌,包括city’super、LOG-ON、cookedDeli by city’super、city’super EKI及「味蔵by city’super」,於香港設有逾20間品牌店舖,於上海有6間,於台灣則有共10間。

