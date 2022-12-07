【綠置居2022】抽唔到 ? 睇定下年仲有咩靚盤 希望在明年啊

房委會的綠置居2022，今年推出上水清濤苑、油塘高宏苑及馬鞍山錦柏苑共約4,700個單位，今日早上攪珠。

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攪珠結果如下: 頭10個號碼分別為48，21，96，75，74，10，83，72，18，32。

當你打開房委會的申請編號，對了數次終於知道自己不是幸運兒。失望過後，不如再諗諗下年值唔值得抽又或者睇睇未來幾年政府仍然有甚麼地在興建中，或許未來有更合適的地區。

究竟2023至2024年有甚麼土地會發展成綠置居或公屋？

政府的長遠房屋策略中，公營房屋未來5年將興建7萬多個單位作綠置居或公屋之用。

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2023-2024年：東涌區提供一萬個單位 九龍區4000個

2023至2024年全港將提供共18,900個單位，當中東涌區單位佔比已逾五成，東涌第99區/東涌第100區預計共提供1萬個單位，該區鄰近私樓東環及昇薈，觀塘區鯉魚門第四期將提供約1000個，深水埗區白田第十期黄大仙區鑽石山第二期分別預計提供900個單位。



區域 地區 公屋/綠置居項目 觀塘區 鯉魚門第四期 1000 深水埗區 白田第十期 900 黄大仙區 鑽石山第二期 2100 葵青區 青康路北第一期/青康路北第二期 900+600 離島區 東涌第99區/東涌第100區 4800+5200 屯門區 顯發里 1000 屯門區 屯門第29區(西) 1000 屯門區 業旺路第一期 600 北區 粉嶺第36區第四期 800

綠置居要抽中的確需要運氣，上年抽不中，今年又不成功，唯有再寄望下年。

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責任編輯：陳玉蓮