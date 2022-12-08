《紐約時報》40年來首大規模罷工 過千員工參與

《紐約時報》勞資談判未達成協議，工會成員更控訴談判時間未結束，公司高層就已離開談判桌。過千名員工周四（8日）一連24小時罷工，為該報過去超過40年來首次大規模罷工。

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代表《紐時》等報館員工的新聞業工會NewsGuild of New York指，自從對上一份合約於去年3月到期以來，《紐時》管理層一直拖延談判並討價還價。

《紐時》管理層透露，公司提出為員工加薪5.5%，隨後在2023年和2024年加薪3%，將高於到期合約中2.2%的年增長率。

不過工會代表要求加薪10%，才能彌補過去兩年未有加薪的損失。

工會早於上周宣布，如果勞資雙方在周四凌晨仍未達成協議，超過1,100名《紐時》員工就會立刻展開24小時罷工。

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雙方談判持續超過12小時，但就加薪及在家工作等安排仍存在很大分歧。工會周三（8日）晚於Twitter發文，指工會成員已準備好一達成公平交易就復工，但批評管理層在距離限期結束前5個小時就離開談判桌。

《紐時》未有透露周四的新聞報道會受到多大程度影響，但負責網上版的突發新聞組員工同樣支持罷工，他們更計劃在紐約市時代廣場（Times Square）附近的辦公室外集會。

《紐時》發言人形容工會在談判未陷入僵局時，就已採取極端行動。發言人指公司有可靠計劃確保可繼續製作新聞内容，包括安排國際記者和非工會成員維持工作。

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責任編輯：鄭錦玲