湯文亮：取消SSD樓市會大跌

有物業代理希望筆者撰文要求政府取消辣招，否則樓價會大跌，如果跌多兩成，有可能出現金融風暴。香港人無論有沒有樓，都會受到損失。筆者回應說，自己不但不會撰文要求政府取消辣招，反而會說，如果現在即時取消所有辣招，樓市一定會大冧，是否會釀成金融風暴筆者又不敢說。不過，大家點說都沒有用，政府是不會撤辣。

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銀行不會助增購買力

很多人都不明白，認為筆者似是而非，其實是似非而是。由於政府現在已經取消外來專才居港7年才可以免辣招稅的要求，所以，影響樓市的辣招只得買家印花稅（BSD），以及額外印花稅（SSD），而兩種辣招的風格不同，取消BSD是可以增加購買力，有阻止樓市下跌的功能，政府的確可以考慮一下。但就算政府取消BSD，亦不能夠在一時三刻可以增加購買力，而且還要銀行配合，購買力才會逐漸增加。但銀行會不會配合？筆者認為不會，因為樓市即將大跌，銀行是「好天遮」，不會明知樓市大跌仍然會借錢讓人買樓。

SSD不再供應必大增

樓市會大跌的原因，是SSD。政府在推出這項辣招時可能有一些誤差，原則上這辣招是在樓市下跌時的穩定措施，政府在樓市上升時推出，變成將供應量積聚，樓價不升才怪。不過都已做錯，唯有繼續下去。如果政府現在取消SSD，估計有不少在這3年內買樓的人立刻會出售新買的單位，供應增加，購買力未能及時就位，不用做研究，樓市一定會大冧。所以，SSD暫時不能取消，直至樓市急升，政府才可以考慮將近3年買樓人士的供應量釋放出來，有穩定樓市功能。不過，據筆者了解，政府見樓市大升，更加不敢取消任何辣招，包括SSD。

有新晉業主跟筆者說，他極之希望政府取消SSD，如果變成事實，他會第一時間將在兩年前買入的單位賣走，直至樓市跌了兩、三成之後才買回。一來一回，一定賺到不少錢。老實說，如果筆者是那位新晉業主，筆者也會做同樣的事。本來用作打擊炒樓的SSD，在不適當時發揮功效，令到樓市跌上加跌，甚至會有不少業主變成負資產。所以，政府是不取消SSD好過取消。老實說，取消辣招後有很多變化，財政司長陳茂波說，以不變應萬變，即是不會取消，鬧都沒有用。

節錄自第788期《iMoney Wealth》鑑古知今。

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