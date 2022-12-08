【打卡好去處】迪士尼授權自拍館登陸朗豪坊 設迪士尼公主及Marvel逾20個打卡位 佔地超過6,000平方呎本月底開幕

佔地超過6,000呎的主題式自拍照相館「Good Moment Lifestyle Snap Hub」，將於本月下旬登陸旺角朗豪坊，當中設有迪士尼授權的迪士尼公主主題區域和Marvel主題區域，提供超過20個夢幻打卡點，顧客可配合擴充實境（AR）技術強化拍攝體驗。

【溫股知新】成功把握趨勢 減磅先考智慧

自拍館設有兩大主題區域，包括迪士尼授權的迪士尼公主主題及Marvel主題區域，展出超過20個拍攝造景，並強調「Selfie自拍館」的概念，顧客可配合主題式佈置及專業燈光，即時拍攝新手單憑手機鏡頭，都能輕鬆拍出好照片。

以迪士尼公主為設計靈感的夢幻世界，當中雲集多個迪士尼公主主題，包括白雪公主、茉莉公主、灰姑娘、長髮公主、愛麗兒和貝兒公主等的夢幻主題場景，每個場景均飾有細致逼真的道具，如灰姑娘的南瓜馬車、長髮公主的浮動燈籠、阿拉丁的魔毯等。

▼ 點擊圖片放大 +18 +17

Marvel主題隧道則以漆黑鐵網打造，設計猶如手繪漫畫風格，兩旁掛上眾多以Marvel超級英雄和大反派為題的佈置，以紅磚和黑網營造出充滿電影感的場景，加上多個活靈活現的Marvel人物主題背景，包括鐵甲奇俠、美國隊長、蜘蛛俠、變形俠醫、黑豹和雷神等，透過AR技術更可一嚐成為英雄或反派的樂趣，拍攝屬於自己的超級英雄故事。

館內亦提供專業攝影服務，專業攝影區配備專業影樓的柔光燈光，適合時尚相集、全家福、畢業照，或是各種專業人像相片等主題。店方可提供專業攝影師團隊，亦有服飾、化妝及拍攝指導團隊，以滿足顧客要求。

此外，新店內亦提供一系列迪士尼授權商品，包括禮物、潮玩、飾物、衣服、以至家居用品等。

「Good Moment Lifestyle Snap Hub」詳情

地址： 旺角朗豪坊6樓13-16號舖 開幕日期：12月下旬 網址： https://www.gdmoment.com/

【青姐話】有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

$150試閱《iMoney》電子版3個月

責任編輯：嚴浩文