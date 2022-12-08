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【AirDrop限時】AirDrop新限制料下周殺到　所有人限時10分鐘

科技 15:37 2022/12/08

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蘋果（Apple）上月推出的iOS 16.1.1版本，首先在中國內地限制AirDrop開啟時間為10分鐘，超時就會自行關閉。最新消息預計，該功能將於下周推至全球。（法新社資料圖片）

不少iPhone手機用戶開啟AirDrop後便忘記關閉，早前更有「AirDrop痴漢」趁機傳送照片、影片等騷擾。蘋果（Apple）上月推出的iOS 16.1.1版本，首先在中國內地限制AirDrop開啟時間為10分鐘，超時就會自行關閉。外媒《TechCrunch》在近日釋出的iOS 16.2 RC版（Release Candidate，又稱候選釋出版）中，更發現該功能即將推展到全球。

早前首先在內地推出該功能時，曾經一度引來外界推測，該舉措是否與內地反政府示威抗爭持續延燒，內地政府憂慮AirDrop成為抗議利器並向蘋果施壓有關。蘋果後來則回應該功能將於明年推展到全球。不過現時似乎比預期進度提前，據外媒估計，iOS 16.2正式版將於下周推送。

【Apple Music】蘋果推「Apple Music即唱」功能　用戶可跟歌詞唱K

【網絡安全】蘋果將加密用戶iCloud備份　增強個人私隱數據保護

限制向「所有人」AirDrop　超時僅可傳送予聯絡人

新功能推出後，各位蘋果用戶以後AirDrop，就不能再向所有人無限制地傳送無壓縮檔案或照片，一次只能使用10分鐘，超過該時限後可向聯絡人傳送。

責任編輯：張寶燕

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