【中國債市】中國監管層據報建議險資承接銀行賣出的部分債券　以應對理財產品贖回壓力

▲ 【中國債市】中國監管層據報建議險資承接銀行賣出的部分債券 以應對理財贖回壓力

中國國債市經歷大跌，觸發投資者大量贖回相關理財產品。為了維護金融市場穩定，據《彭博》引述消息人士報道，金融監管部門建議保險公司出手買入債券，以緩解銀行理財業務短期面臨的流動性壓力。



消息人士指，中國金融監管機構周三（7日）與部分保險公司及銀行召開會議，建議對銀行為應對理財產品贖回壓力而賣出的債券，在符合相關監管要求的前提下，參會的保險公司可承接買入，部分頭部保險公司已經開始相關的買入操作。



其中一位消息人士稱，其中有銀行提議自營資金去承接部分銀行理財子公司為應對贖回而賣出的債券。



中國銀保監會暫未回覆彭博尋求置評的請求。



此前，11月中旬中國國債市場曾創下逾兩年來最嚴重的大跌，引發投資者大量贖回相關理財產品，進入12月後，中國疫情爆發並多地再度封城，中國10年期國債活躍券殖利率本周一度衝高至2.945%，創下逾一年來的新高，信用債也遭到大幅拋售，三年期AAA級企業債信用利差走闊至2020年來的最大。

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編輯：姚卓然

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