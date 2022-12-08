▲ 【2023年展望】信安：明年首季恒指在17500點至20000點上落 美國或加息至5.25厘才見頂

信安香港投資策略部主管陳曉蓉指，近期港股為熊市反彈，升幅已反映現時內地放寬的程度，市場有機會先出現整固 。隨美國貨幣政策收緊效果將加大體現， 俄鳥戰事爭續搖動市場， 加上明年上半年香港息口有上升壓力，港股再顯住著反彈需要等待內地防控政策進一步消息， 預料明年首季恒指在17500點至20000點上落，全年呈先低後高格局。

陳曉蓉稱，亞洲受惠經濟重啟，通脹相對受控，若美元強勢逆轉，區內股市有機會受惠，對中港股市持中性看法。 她仍建議部署防守性較高行業，例如健康護理、必需消費品及公用股，到明年首季末或才是增長股及科技股的入市時機。

美國或加息至5.25厘

市場預期美國聯儲局將於12月加息50點子，陳曉蓉認為，美國聯邦基金利率將會於明年上半年見頂，最高或見5.25厘。她相信，政策利率或要超越核心通脹才可能減息，故預計儲局最快明年初才會進行。

信安預期，明年底美國通脹將會加快向下，核心CPI或於年底回到約3%。美滙亦有機會於下半年重返100以下水平。

美國經濟衰退風險升溫，陳曉蓉指，隨環球經濟進一步轉差，儲局緊縮貨幣政策效果將於明年顯現，估計美國經濟有機會在明年第三季步入衰退，屆時或按季收縮1%，歷時三個季度。

她續指，參考1950年後的經濟衰退，平均歷時10個月，GDP收縮約2.5%，故相信是次衰退將較過去溫和。

陳曉蓉認為，環球股市估值仍相對合理，不過，美股未完全消化衰退風險，企業盈利仍要下調，標指明年盈利甚至有機會出現負增長。

內地明年GDP增最多5% 人幣明年底見6.7

內地方面，她指，政府放寬出行會令確診數個案上升，相信局部分封區不能避免，料今年經濟增長約3%，明年則增長約4%至5%。她亦相信，隨美元見頂，人行有更多放鬆貨幣政策空間，人民幣滙價明年將走強，年底或見6.7。

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記者：袁諾曦

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