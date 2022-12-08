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【指紋辨識】三星正研究新OLED屏幕？　料指紋辨識範圍擴至整個屏幕

科技 16:38 2022/12/08

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據外媒《SamMobile》報道，三星正開發一款OLED屏幕，並將屏幕配備的指紋辨識器的識別範圍增加。

現時各款手機的解鎖方式各有不同，例如蘋果（Apple）主要採用人臉辨識Face ID，Android手機如三星手機等則主要採用指紋辨識。據外媒《SamMobile》報道，法國指紋識別技術公司ISORG行政總裁Dieter May近日接受採訪時表示，三星正開發一款OLED屏幕，並將屏幕配備的指紋辨識器的識別範圍增加，甚至可能在整個手機屏幕的任何一個位置也可利用指紋解鎖。

報道還指出，三星下一代手機可能會採用高通（Qualcomm）的3D Sonic Max指紋辨識器，可以一次過掃描三個指紋。在該情況下，三星手機不僅將辨識範圍增加，還大大提升了安全度。該外媒指，使用單指紋並且能湊巧打開手機的機率僅為0.0002%，如果改為「三指紋辨識」的話，安全度則會比現時Galaxy S22系列的單指紋辨識高25億倍。

三星目前未有公布相關技術推出的消息，外媒預測，三星會將該技術應用在未來的Galaxy S系列旗艦機款，最早會在2025年發布配備「三指紋辨識」的手機。

責任編輯：張寶燕

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