【中國通關】濠賭股急漲、永利曾升27%　澳門下午5時介紹最新防疫措施、國務院發布會未提放寬出入境

▲ 【中國通關】濠賭股午後升幅擴大 國務院下午3時再開發布會、憧憬放寬出入境要求

國務院聯防聯控機制周四（8日）下午3時再開發布會，外界憧憬內地會或釋出入境隔離措施放寬等訊息。澳門博彩股在發布會前夕先行炒起，濠賭藍籌金沙中國 （01928） 曾升12.5%、銀河娛樂 （00027） 曾升7%，永利澳門 （01128） 最多升27%。

其他牌主股方面，新濠國際 （00200） 升16%，美高梅中國 （02282） 升15%，澳博控股 （00880） 升12%。

國務院發布會展開後，暫未有文件提及放寬出入境的訊息，會上主要重申「新10條」推出後，各地迅速行動落實，並會加快長者新冠疫苗接種、加強為長者檢測，又會從4方面縮小核酸檢測的範圍和頻次，包括：

一）不按行政區域開展全員核酸檢測；

二）除了養老院、福利院、醫療機構、托幼機構、中小學等特殊場所外不要求提供核酸檢測的陰性證明；

三）不再對掛地區流動的人員查驗核酸檢測陰性證明或者健康碼，不再開展落地檢；

四）根據防控工作需要，可開展抗原檢測

隨發布會展開後，濠賭股升幅有所收窄，永利升幅稍回至20%左右。

澳門官員：逐步放寬防疫措施 澳門下午公布最新防疫措施

中國當局周三發布「防疫新10條」，當中提到優化調整隔離方式，具備居家隔離條件的無症狀感染者和輕型病例一般採取居家隔離。

同日晚上，上海具體提出對符合居家隔離條件的密切接觸者，由「5天集中隔離醫學觀察+3天居家隔離醫學觀察」調整為「5天居家隔離醫學觀察」，也可自願選擇集中隔離。

澳門方面，澳門傳媒報道，澳門特區應變協調中心今日（8日）下午5時將召開疫情記者會，介紹新冠病毒最新疫情及澳門各項最新防控措施。

澳門社會文化司司長歐陽瑜則表示，將跟隨內地研究逐步放寬防疫措施，但強調會有規劃地放開政策，並不等同於「躺平」。她又指，愈來愈多數據顯示，現時Omicron變異株致病能力弱。

【ET財智Talk】美股「新不如舊」將轉向？ 利達黃耀宗分析澳股及美股2023年選股策略！

相關文章：

【中國開關】內地再放寬防疫 上海迪士尼12.8重開 「新10條」允確診者、密切接觸者居家隔離、不進行全員核酸檢測 公眾場所不查健康碼

【新冠疫情】北京上海「新十條」後不再要求往返人士落地檢 一文看清內地各地防疫要求

編輯：麥德銘

【非法賭博】安以軒老公陳榮煉涉賭底面案澳門初院開審 被控83項罪名