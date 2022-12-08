【中國通關】濠賭股升幅擴大、永利新濠升逾15%　國務院下午3時再開發布會、憧憬放寬出入境要求

▲ 【中國通關】濠賭股午後升幅擴大 國務院下午3時再開發布會、憧憬放寬出入境要求

國務院聯防聯控機制下午再開發布會，外界憧憬內地會或釋出入境隔離措施放寬等訊息。澳門博彩股在發布會前夕先行炒起，兩大濠賭藍籌股金沙中國 （01928） 升9%、銀河娛樂 （00027） 升5%，永利澳門 （01128） 和新濠國際 （00200） 更大升逾15%。

澳博控股 （00880） 升9%，美高梅中國 （02282） 升12%。

中國當局周三發布「防疫新10條」，當中提到優化調整隔離方式，具備居家隔離條件的無症狀感染者和輕型病例一般採取居家隔離。

同日晚上，上海具體提出對符合居家隔離條件的密切接觸者，由「5天集中隔離醫學觀察+3天居家隔離醫學觀察」調整為「5天居家隔離醫學觀察」，也可自願選擇集中隔離。

澳門社會文化司司長歐陽瑜則表示，將跟隨內地研究逐步放寬防疫措施，但強調會有規劃地放開政策，並不等同於「躺平」。她又指，愈來愈多數據顯示，現時Omicron變異株致病能力弱。

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編輯：麥德銘

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