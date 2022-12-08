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TikTok被控向青少年推送成人内容 多州禁公營裝置使用

環球社會熱點 15:01 2022/12/08

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美國南達科他州等多州已下令，禁止政府部門裝置使用TikTok程式，德州政府也宣布基於信息安全理由，禁止公營部門裝置使用TikTok。而印第安納州政府亦入稟法院，控告TikTok向青少年推送成人內容。

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德州州長阿博特（Greg Abbott）周三（7日）下令，禁止在州政府機構的所有設備使用TikTok。根據命令，德州當局立即禁止員工在州政府發放、可連接互聯網的手機或平板電腦等設備，上下載或使用TikTok應用程式。

阿博特發表公開信，聲稱TikTok收集用戶的上網時間、地點及行為等大量數據。雖然TikTok指美國用戶數據儲存在美國境內，但公司已承認中國的僱員可以訪問美國的數據。

他引述中國《國家情報法》，指中國要求企業必須協助政府展開數據共享等情報工作。德州當局亦聲稱，TikTok演算法已開始審查中國政府認為政治敏感的話題。

阿博特宣布，德州公共安全部及信息資源部將採取聯合行動，在明年1月15日前解決程式在個人設備上造成的漏洞問題。

若美國會通過競爭保護法案 Facebook母企威脅刪除平台新聞 【下一頁】

另外，印第安納州同日亦對TikTok提出兩項訴訟。共和黨籍的印第安納州總檢察長Todd Rokita表示，TikTok違反該州消費者保護法。州政府在訴訟書中指，TikTok在蘋果（Apple）及谷歌（Google）程式商店分類中，指程式適合12歲或以上的年齡分級欺騙用戶及其家長。

州政府表示，TikTok演算法旨在令年輕用戶上癮，向他們推送不適合的內容。Todd Rokit直更指，TikTok正積極令青少年用戶接觸吸毒、酗酒、粗言穢語及性行為等相關內容。

印第安納州亦在另一項訴訟中指，中國有能力利用TikTok數據監視用戶，為中國國家安全及經濟利益服務。兩項訴訟皆要求TikTok改變做法，並對每一項違規行為作出民事處罰。

TikTok發言人表示，訴訟尚未裁決，不予置評。

責任編輯：李俊儀

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