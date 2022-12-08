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【周末好去處】迪士尼授權零售體驗自拍館　本月下旬正式登陸旺角朗豪坊（多圖）

商業 14:05 2022/12/08

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Good Moment Lifestyle Snap Hub將於本月下旬正式登陸旺角朗豪坊。

Good Moment Lifestyle Snap Hub將於本月下旬正式登陸旺角朗豪坊，提供潮流產品、訂製個人化禮品服務及多個自拍打卡點。場內設有主題式自拍照相館，以及迪士尼授權的公主和Marvel主題區域，佔地超過6,000呎。

【世界盃2022】世界盃在日本創9億元消費效應　帶動付費媒體、外賣送餐服務

Good Moment Lifestyle Snap Hub設有兩大主題區域，包括迪士尼授權的迪士尼公主主題及Marvel主題區域，展出超過20個拍攝造景，並強調「Selfie自拍館」的概念。
 
以迪士尼公主故事為靈感

場內的幻彩走廊以迪士尼公主為設計靈感，雲集多個迪士尼公主主題，包括白雪公主、茉莉公主、灰姑娘、長髮公主、愛麗兒和貝兒公主等的夢幻主題場景，場景伴有相應的道具，如灰姑娘的南瓜馬車、長髮公主的浮動燈籠、阿拉丁的魔毯等。
 
化身為Marvel傳奇角色

主題隧道以Marvel手繪漫畫風格為靈感，兩旁掛上眾多以Marvel超級英雄和大反派為題的佈置。隧道有多個Marvel人物主題背景，包括鐵甲奇俠、美國隊長、蜘蛛俠、變形俠醫、黑豹和雷神等，更設有虛擬實境（AR）技術讓市民體驗。

發售迪士尼系列創意精品

同時，新店內提供迪士尼授權商品，從禮物、潮玩、飾物、衣服、以至家居用品等，一系列新產品結合了大受歡迎的迪士尼公主和Marvel設計元素。
 
多元專業攝影服務

Good Moment Studio亦設有專業攝影服務，場景寬敞、華麗時尚的專業攝影區配備專業影樓的柔光燈光，不論時尚相集、全家福、畢業照，或是各種專業人像相片等，市民可拍照留念。

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責任編輯：李智美

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