南韓政府再下令貨車司機復工 包括鋼鐵石化行業

南韓政府與貨車司機工會的談判仍未達成共識，貨車司機維持罷工。政府周四（8日）再度下令「開工令」，點名要求鋼鐵和石化業的貨車司機停止罷工。

英國機場邊檢人員聖誕節罷工 希斯路機場服務受阻 【下一頁】

韓聯社報道，南韓國務總理韓悳洙周四召開臨時國務會議，是自上月29日以來第二度下「開工令」。

當局批評全國民主勞動組合總聯盟旗下貨運工會集體罷工15日，導致南韓各地工廠貨物庫存堆積及生產受阻，更嚴重損害國家經濟和民生。

韓悳洙强調鋼鐵和石化業出貨受阻，將對汽車、造船、半導體等國家核心產業造成嚴重影響，進一步會危及國家經濟。

他指政府無法再坐等貨運司機主動結束罷工，又形容目前處於經濟危機，下開工令是穩住經濟的最佳方案。

韓悳洙呼籲貨運車主停止罷工早日返回工作崗位，強調政府對非法罷工的強硬立場不變，將對相關人員嚴厲追究責任。

英調查指近四分一失業青年拒投職場 嘆難實現抱負 【下一頁】

當局周三（7日）曾經警告，貨車司機罷工兩周已造成鋼鐵、煉油、石化等行業損失3.5萬億韓元（約206億港元）的損失。

鋼鐵行業的出貨量僅為正常的一半水平，首都圈、忠清道、江原道也有油站庫存耗盡。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲