【大行點睇】睇好明年樓價表現 政府政策有利地產股 瑞銀上調新地恒地目標價

瑞銀發布報告指出，看好明年樓價首季見底回升，表現會較市場普遍預測為佳，加上政府政策有利地產行業，因此上調兩大地產股---新鴻基地產（00016）及恒基地產（00012）目標價。

瑞銀最新給予新地「買入」評級，目標價上調8%至112元；恒地評級同樣為「買入」，目標價上調10%至27.8元，兩家公司均被列為地產股首選。

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截至下午1時半，新地股價最新報98.3元，升1%；恒地報25.9元，升5.9%。

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報告預期，香港樓價明年首季見底回升，並逐步恢復，而全年樓價大致持平，會在升3%至跌3%之間上落，較市場預期為佳。該行認為，內地專才計劃來港人數上升，預期加息周期見頂及私人樓宇供應下降等，均對本地樓價有利。而政府放寬非本地居民首次置業印花稅，以及視內地防疫措施優化為正面信號，利好香港地產行業。

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記者：李兆明