▲ 【港交所旗下】紐交所母企ICE據報今年曾洽購LME遭拒 10年前爭奪戰敗給港交所

倫敦金屬交易所（LME）今年爆出鎳期貨交易亂象，外電引述消息指，紐約證券交易所NYSE母企－洲際交易所（ICE）當時曾向港交所 （00388） 提出收購LME意向，惟遭港交所拒絕。

港交所2012年成功競購LME，活躍於交易所併購的ICE當時已盛傳為港交所主要競爭對手，在最終一輪爭奪中才落敗。

LME今年3月在鎳期貨市場危機中，叫停並取消交易，引起市場爭議。港交所一直維護LME決定，且成功說服當時已提出辭任的行政總裁張柏廉留任，繼續出任LME行政總裁。

外電引述消息指，ICE尚未死心，未來可能再提出收購協議。至於全球商品期貨交易所龍頭芝商所（CME）據報則認為，港交所出售LME的機會不高，目前會專注於現有營運策略，但若港交所真的有意出售，CME會積極考慮。

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編輯：麥德銘