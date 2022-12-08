  • 22°C
香港時間 : 20221208日 (週四) 14:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港交所旗下】紐交所母企ICE據報今年曾洽購LME遭拒　10年前爭奪戰敗給港交所

股市 13:46 2022/12/08

分享：

分享：

【港交所旗下】紐交所母企ICE據報今年曾洽購LME遭拒　10年前爭奪戰敗給港交所

倫敦金屬交易所（LME）今年爆出鎳期貨交易亂象，外電引述消息指，紐約證券交易所NYSE母企－洲際交易所（ICE）當時曾向港交所 （00388） 提出收購LME意向，惟遭港交所拒絕。

港交所2012年成功競購LME，活躍於交易所併購的ICE當時已盛傳為港交所主要競爭對手，在最終一輪爭奪中才落敗。

LME今年3月在鎳期貨市場危機中，叫停並取消交易，引起市場爭議。港交所一直維護LME決定，且成功說服當時已提出辭任的行政總裁張柏廉留任，繼續出任LME行政總裁。

外電引述消息指，ICE尚未死心，未來可能再提出收購協議。至於全球商品期貨交易所龍頭芝商所（CME）據報則認為，港交所出售LME的機會不高，目前會專注於現有營運策略，但若港交所真的有意出售，CME會積極考慮。

相關文章：

【港交所旗下】LME辯護取消鎳交易　避免陷入200億美元追孖展「死亡螺旋」

【港交所旗下】LME經歷鎳期貨亂象後　CEO張柏廉離職前轉軚留任、代理CEO退休

【港交所388】歐冠昇：中國將帶領亞洲推動商品市場邁進下一階段　LME及QME聯繫中國與國際

編輯：麥德銘

香港交易所（00388） 港股 收購 倫敦金屬交易所 香港交易及結算所有限公司 期貨 商品 商品期貨

上一篇文章

【中國通關】濠賭股升幅擴大、永利新濠升逾15%　國務院下午3時再開發布會、憧憬放寬出入境要求

下一篇文章

【長實旗艦商廈】富瑞據報搬出長江中心　亞太總部辦公室改往IFC二期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中國開關】內地再放寬防疫　上海迪士尼12.8重開　「新10條」允確診者、密切接觸者居家隔離、不進行全員核酸檢測　公眾場所不查健康碼
【中國開關】內地再放寬防疫　上海迪士尼12.8重開　「新10條」允確診者、密切接觸者居家隔離、不進行全員核酸檢測　公眾場所不查健康碼
【香港防疫】本地傳媒指港府研究取消戶外地方口罩令　消息：暫不考慮放寬口罩令（第二版）
【香港防疫】本地傳媒指港府研究取消戶外地方口罩令　消息：暫不考慮放寬口罩令（第二版）
【渣打信用卡】渣打國泰Mastercard爆集體盜用、消委會收4投訴　渣打：無證據顯示個人資料外洩、核實後將主動退款（第七版）
【渣打信用卡】渣打國泰Mastercard爆集體盜用、消委會收4投訴　渣打：無證據顯示個人資料外洩、核實後將主動退款（第七版）
【馬雲行蹤】馬雲日本箱根2萬呎豪宅曝光　最愛叫外賣食拖羅及海膽壽司
【馬雲行蹤】馬雲日本箱根2萬呎豪宅曝光　最愛叫外賣食拖羅及海膽壽司
【美股期貨】道指期貨跌13點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌13點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【恒指夜期＋ADR】夜期收市反彈163點　中概股指數跌3%（不斷更新）
【恒指夜期＋ADR】夜期收市反彈163點　中概股指數跌3%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款