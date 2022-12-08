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【新股IPO】新ETF發行商進場　潘渡今日推兩款主動型ETF、投資區塊鏈和創新主題

股市 16:00 2022/12/08

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資產管理公司潘渡（Pando Finance）在香港推出首兩款ETF產品，潘渡區塊鏈主題ETF （03112） 和潘渡創新主題ETF （03056） 今日首日掛牌，兩者皆為主動型管理ETF，投資相關主題的美股、A股和香港股票，ETF經常性開支比率為每年2.5%。

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潘渡區塊鏈主題ETF現升2.96%，報8元；潘渡創新主題ETF升2.96%，報8元。兩隻ETF每手100股，以現價約8元計，一手入場費約800元。

其中，潘渡區塊鏈主題ETF投資於從事與區塊鏈技術開發和運營相關的活動或提供產品、服務或技術的公司，如數碼資產挖掘、區塊鏈服務提供商等，但不會直接投資加密貨幣等虛擬資產。

另一潘渡創新主題ETF主要投資於參與提供創新產品或服務的公司，如將投資於資訊科技、自動駕駛汽車、半導體、5G、金融科技、元宇宙等行業。

兩家ETF都未有公布主要持股分布。潘渡預料該兩隻ETF的換手率為20%至30%，適合投資者長線持有。投資總監馮時煖強調，兩隻ETF將專注以資本增值回饋投資者，但每年3月會考慮向股東分紅。

另外，首席投資官謝永怡稱，因目前產業較成熟的區塊鏈、科技創新的上市公司均集中在美股市場，預計短時間内將集中美股市場，但日後投資目標將擴展至港股及A股。

任駿菲：區塊鏈ETF投資標的不涉及虛擬資產、料不受幣圈巨大波動影響

儘管港股近期發布《虛擬資產政策宣言》，擬開放虛擬資產期貨投資，潘渡行政總裁及董事任駿菲稱，旗下區塊鏈ETF不涉及虛擬資產，而是主要投資在上市龍頭公司，因相關公司財務披露狀況較完整，而加密貨幣交易平台FTX的倒閉，則進一步印證加密行業監管及合規的重要性。

任駿菲續稱，儘管加幣貨幣市場波幅巨大，但旗下的區塊鏈ETF則預料相對保持穩定，因投資目標是向加密行業提供產品、服務或技術的公司，而區塊鏈技術在經歷多年發展已漸趨成熟，相信未來2至5年投資的好時機。

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編輯：伍鍵文

美股 虛擬貨幣 財富及資產管理 區塊鏈 IPO 5G 港股 集資

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