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【長實旗艦商廈】富瑞據報搬出長江中心　亞太總部辦公室改往IFC二期

股市 13:20 2022/12/08

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【長實旗艦商廈】富瑞據報搬出長江中心　亞太總部辦公室改往IFC二期

疫情防控措施延續兩年多下，香港核心商業區寫字樓空置率上升，大手租戶也趁機轉換辦公室位置。美資投行富瑞（Jefferies）最新在網站顯示，作為該行亞太區總部的香港辦公室已遷至國金中心二期（IFC），外電指該投行已搬出長實 （01113） 旗下長江中心。作為長實香港旗艦商廈，長江中心近月空置率急升已多次引起關注。

富瑞不評論最新租用辦公室事宜，長實則未回覆報道。

富瑞網站顯示，香港辦公室總部已遷至國金中心二期。

彭博早前引述美聯物業的數據，長江中心今年9月空置率升至21%，較2020年年中時的5.4%，明顯增加。

雖然中環租務環境具挑戰，長實目前正在中環重建和記大廈項目，擬改名為「長江集團中心二期」，預計可於明年落成。

長實正式命名和記大廈重建項目為長江集團中心二期 坐擁270度海景，可見【下一頁】

富瑞今年6月簽約租IFC二期　呎租較上手低近28%

據早前租務市場消息，富瑞今年6月已落訂租用IFC二期的26樓全層和27樓10至12室，租約期達6年，26樓辦公室每月呎租130元，相當於月租305萬元，較上手租金已低27.8%。相關樓層上手租戶為日資行野村，野村原先租用IFC二期逾5層半，但今年決定縮減租用單位至3層。

根據高力國際的數據，中環9月份租金較2019年的高點下降了26%。世邦魏理仕的數據顯示，香港甲級寫字樓空置面積三年來幾乎增加兩倍，10月份達到1190萬平方呎（110萬平方米）的歷史最高水平。

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