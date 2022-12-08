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【新股IPO】畢馬威：香港明年新股集資額可倍增至1800億元　料有5至10家公司循18C上市

新股IPO 15:46 2022/12/08

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【新股IPO】畢馬威：香港明年新股集資額可倍增至1800億元　料有5至10家公司循18C上市

畢馬威中國發布2023年新股市場展望，畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌表示，料2023全年香港新股集資額達1800億元，較今年增近一倍，涉90宗新股上市，全球集資額排名可保持在首五位之內。

畢馬威指，明年在加息周期見頂，連同香港現有逾120宗上市申請和上市制度改革，都可支持新股市道復甦。

港交所正提出修改上市規則，擬新設上市規則第18C章，讓未達目前上市要求的「特專科技公司」可尋求香港上市。

畢馬威預期，新機制有望在明年首季落實，明年將有5間至10間公司透過新制度上市，集資額涉300億元。

港交所諮詢「特專科技公司」新上市規則、涉5行業 市值門檻80億元遠高於科創板、陳翊庭：需求強勁，可見【下一頁】

朱雅儀：下半年市場波幅仍大有礙新股市場復甦

回顧2022年，畢馬威估計，全年港股共73宗新股上市，雖然集資額按年跌70%至972億元，但在全球資本市場皆低迷之下，香港全年新股集資額仍有望成為全球三甲之內，首兩位則上海和深圳交易所。

畢馬威坦言，香港新股上市復甦步伐較早前預測緩慢，該行中國新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀解釋，因下半年市場波幅較大，集資困難，港股亦內地及大圍經濟環境影響，例如特殊目的收購公司（SPAC）方面，14宗申請僅有4宗成功掛牌，另有7宗申請已過期。

中概股審計爭議方面，朱雅儀指，目前仍待審計結果出爐，難以預測結果對新股市場的影響。劉大昌補充，現時未有中概股因事件而從美國除牌，大多中概股選擇來港雙重或第二上市，退市回A股市場僅屬個別例子。

新能源將是A股新一波趨勢　美國交易所因無大型科企上市失落頭五

在多家國企回歸A股上市推高集資額，A股新股市場今年一枝獨秀，預計今年A股集資額共6103億元人民幣，涉410宗申請，維持史上高位，當中科創及創業板更貢獻三分之二集資額。

朱雅儀認為，在內地追求碳中和下，新能源將是繼科技、媒體及電信後下一波趨勢，利好解決氣候相關的工業及硬件行業。

全球市場方面，今年美國納斯達克及紐交所兩交易所均意外地未有打入頭五位。劉大昌指，交易所排名始終受大型新股影響，美國年內未有大型科企上市，表現較遜，但環球新股市場反彈仍需靠美國市場。

韓國今年受惠於大型新股LG新能源公司上市，個股集資額108億美元，至11月底當地新股集資額共118億美元，排名全球第三，但預計本月將被香港迎頭趕上。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

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記者：宋佩恩

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