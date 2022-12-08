▲ 【阿里巴巴大股東】孫正義增持軟銀集團至逾34% 再惹私有化猜測

阿里巴巴 （09988） 單一最大股東軟銀集團（日：9984）近年業績受累多項投資失利，孫正義反從不同方式增持軟銀集團股權。外電分析，軟銀集團過去兩個月大額回購近9000萬股，令孫正義股權由9月底時的32.2%，被動推高至34.2%，遠超2019年3月底時的26.7%，再惹來孫正義部署私有化的猜測。

隨孫正義股權超越3分之1，按日本法律，他將擁有單方面否決激進投資者提出的特別決議案，令其在賣產、併購有更大話事權。

孫正義現發起MBO須500億美元 外電消息：若買得起，一定私有化

市場近年屢傳出孫正義在集團內部多次討論私有化議題，而利用公司資金回購推高股權是其中一個選項。彭博報道指，軟銀內部支付私有化的論點包括，私人企業地位可大大減輕軟銀監管和投資者監察，反對者則認為私有化會公司財政資源大大減少，難以進行併購和擴張。

報道又引述匿名的「了解孫正義想法人士」，孫正義一直抱著「若買得起，一定私有化」的想法。

按日本證券規定，當大股東股權達66%以上時，他可以逼使其他股東出售股份，而毋須支付溢價。

以目前軟銀集團市值計，孫正義要動用近500億美元才能完成管理層私有化（MBO），較戴爾電腦（Dell）創辦人Michael Dell 2013年私有化案多出一倍。不過，孫正義現時已抵押約3分之1持股，令其資金相當緊張，若軟銀集團股價無大起色，他難以獲得巨額融資。

孫正義投資科網企業多年，但加息周期下，環球科企估值暴跌，旗下願景基金大額虧損。外界下一步觀望孫正義會否憑分拆芯片RISC架構公司ARM上市，或進一步出售阿里巴巴、商湯 （00020） 等投資，增加公司現金。

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編輯：麥德銘