北歐家品品牌 FinlaysonTM 網店 Final Sale 低至2折起 

Finlayson 係芬蘭擁有近 200 年歷史嘅殿堂級家居生活品牌，係北歐設計界嘅始祖。Finlayson 嘅產品包羅萬有，包括床上用品、浴室毛巾、廚房配件及手袋等，而且提供多款獨特嘅款色設計，花型從條紋到格子，顏色從素色至鮮明；圖案從簡約清新到活潑鮮豔，均有選擇。你總會搵到自己最愛嘅 Finlayson 款式，一同細膩北歐嘅幸福國度。

北歐設計家品全店低至2折起

聖誕節又就快到，諗好送咩禮物未呢? 由12月9日至15日，Finlayson網店進行Final Sale，網店內所有產品包括床上用品、咕𠱸、毛巾或手袋等產品都以低至二折起發售! 購買任何產品只要加$99即可換購咕臣一個 (價值 $230) 或 抑菌枕袋一對 (價值 $400) ; 購物滿HK$ 1,500即送化妝包(大)一個(價值$280)。另外，購物滿HK$ 1,000仲提供免費送貨服務！

要準備禮物又點少得禮物包裝袋？於優惠期間每日首100張訂單即送 Finlayson 禮物紙袋一個。今個聖誕，一齊感受北歐嘅幸福國度!

Finlayson網店Final Sale詳情

日期：2021年12月9日至15日

網址：www.finlayson.hk

查詢電話：2419-7129

加$99 換購 

禮物紙袋 

滿$1500 送化妝包(大)

網店優惠推介

Oh, How Stylish! 系列套裝 HK$ 499 起

- 100%全棉 

- 針數：1150 (±5%)/ 15cm 

- 精湛印染技術，色澤更鮮艷持久 

- 套裝包括床笠、枕袋及連心扣被袋

尺寸 零售價 優惠價

單人(3呎) HK$1,200 HK$499

雙人至加大(4呎-5呎) HK$1,410 – 1,560 HK$599



法蘭絨毯 

- 輕盈柔軟、保暖舒適

- 透氣親膚不侷促

- 獨特印花圖案、色澤亮麗

- 新款 FH028 及 FH032 均以優惠價發售

尺寸 零售價 優惠價

單人 (150cm x 200cm) HK$599 HK$199

抑菌素色毛巾 (送禮自用推介) 

- 毛巾採用摩登絲®－含源自奧地利嘅純樹木纖維，細膩滑爽，柔軟貼身，親膚透氣

- 更易吸收及揮發水份，令毛巾保持乾爽，減低毛巾發霉機會

- 採用美國陶氏仙護盾SILVADUR™專利抑菌技術，有效抑制細菌生長

尺寸 零售價 優惠價

方巾 (35 x 35 cm) HK$200 / 4 條 HK$99 / 4 條

面巾 (34 x 74 cm) HK$270 / 3 條 HK$99 / 3 條

浴巾 (70 x 140cm) HK$320 / 條 HK$99 / 條 

Oh, How Stylish! 床品套裝 

新款 FH032 

新款 FH028

拉鏈行李箱 (必搶優惠) 

- 防爆防盜拉錬設計

- 美國海關 TSA 密碼鎖 

- 採用 4 輪雙排 360˚靜音滑輪，可滑動自如，靜音、耐磨

- 回彈式手把內設大容量間隔

尺寸 零售價 優惠價

46 x 36 x 22cm ( 18”) HK$ 1,800 HK $399

59 x 43 x 27cm (24”) HK$ 2,100 HK $459

送禮推介

又就快到聖誕節，又係煩惱要買咩聖誕禮物嘅時候啦!! Finlayson 有多款北歐特色嘅廚房用品如圍裙、餐墊、枱布等，仲有由日本進口餐具，啱晒喺屋企開聖誕Party，增添節日氣氛同時加添儀式感!! 送禮自用都啱! 

各款北歐廚房小物 6折

Finlayson 各款枱布、隔熱手套、隔熱墊、餐墊，面料使用100%全棉，而隔熱手套、隔熱墊等都有防水功能，絕對係入廚好幫手！另外，Finlayson 的圍裙更設有大人及小童尺碼，可以襯番親子裝，一齊享受入廚樂趣! 

日本進口餐具 7折

Finlayson 推出多款日本進口嘅陶瓷杯及陶瓷碗碟，造工精緻，而且陶瓷碗碟更可以放入焗爐、微波爐、洗碗碟機，方便易用。另外，每款餐具都有不同印花，可以隨住不同節目配襯番不同餐具，增加儀式感!

新品優惠 7折

適逢今次網店優惠，Finlayson 仲推出咗幾款新款產品，而且仲有7折優惠！喜歡北歐設計嘅朋友，真係唔好錯過! 一於幫屋企換一換新形象，感受北歐幸福國度!

Oh, How Stylish! 新款床品



關於 Finlayson™

Finlayson™是芬蘭最知名的品味生活品牌，自1820年起便於芬蘭扮演著非常重要的角色，說是芬蘭及斯堪的納維亞（Scandinavian）設計之源、北歐設計界的始祖也毫不誇張。Finlayson設計理念是「We love everyday life, homes, decorating and life more than we love our selves. We are a part of all Finnish homes.」。品牌CEO Mr. Jukka Kurttila更稱：「品牌崇尚功能主義，所有設計均希望為了讓人們生活變得更簡單，象徵一種真正的生活態度。」

品牌提供超過十萬款設計，歷年設計更被珍藏於芬蘭坦佩雷博物館，數量之大，更成為全世界紡織業界中的翹楚。首設計由1836年開始發行，一直影響著每個芬蘭家庭，塑造出無數個經典設計，實是其他品牌無可比擬。



