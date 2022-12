北歐家品品牌 Finlayson™ 網店 Final Sale 低至2折起 

Finlayson 係芬蘭擁有近 200 年歷史嘅殿堂級家居生活品牌,係北歐設計界嘅始祖。Finlayson 嘅產品包羅萬有,包括床上用品、浴室毛巾、廚房配件及手袋等,而且提供多款獨特嘅款色設計,花型從條紋到格子,顏色從素色至鮮明;圖案從簡約清新到活潑鮮豔,均有選擇。你總會搵到自己最愛嘅 Finlayson 款式,一同細膩北歐嘅幸福國度。

聖誕節又就快到,諗好送咩禮物未呢? 由12月9日至15日,Finlayson網店進行Final Sale,網店內所有產品包括床上用品、咕𠱸、毛巾或手袋等產品都以低至二折起發售! 購買任何產品只要加$99即可換購咕臣一個 (價值 $230) 或 抑菌枕袋一對 (價值 $400) ; 購物滿HK$ 1,500即送化妝包(大)一個(價值$280)。另外,購物滿HK$ 1,000仲提供免費送貨服務!

要準備禮物又點少得禮物包裝袋?於優惠期間每日首100張訂單即送 Finlayson 禮物紙袋一個。今個聖誕,一齊感受北歐嘅幸福國度!

日期:2021年12月9日至15日

網址:https://bit.ly/finlayson_sale

查詢電話:2419-7129

網店優惠推介

Oh, How Stylish! 系列套裝 HK$ 499 起

- 100%全棉

- 針數:1150 (±5%)/ 15cm

- 精湛印染技術,色澤更鮮艷持久

- 套裝包括床笠、枕袋及連心扣被袋

法蘭絨毯

- 輕盈柔軟、保暖舒適

- 透氣親膚不侷促

- 獨特印花圖案、色澤亮麗

- 新款 FH028 及 FH032 均以優惠價發售

抑菌素色毛巾 (送禮自用推介)

- 毛巾採用摩登絲®-含源自奧地利嘅純樹木纖維,細膩滑爽,柔軟貼身,親膚透氣

- 更易吸收及揮發水份,令毛巾保持乾爽,減低毛巾發霉機會

- 採用美國陶氏仙護盾SILVADUR™專利抑菌技術,有效抑制細菌生長

拉鏈行李箱 (必搶優惠)

- 防爆防盜拉錬設計

- 美國海關 TSA 密碼鎖 

- 採用 4 輪雙排 360˚靜音滑輪,可滑動自如,靜音、耐磨

- 回彈式手把內設大容量間隔

送禮推介

又就快到聖誕節,又係煩惱要買咩聖誕禮物嘅時候啦!! Finlayson 有多款北歐特色嘅廚房用品如圍裙、餐墊、枱布等,仲有由日本進口餐具,啱晒喺屋企開聖誕Party,增添節日氣氛同時加添儀式感!! 送禮自用都啱!

各款北歐廚房小物 6折

Finlayson 各款枱布、隔熱手套、隔熱墊、餐墊,面料使用100%全棉,而隔熱手套、隔熱墊等都有防水功能,絕對係入廚好幫手!另外,Finlayson 的圍裙更設有大人及小童尺碼,可以襯番親子裝,一齊享受入廚樂趣!

日本進口餐具 7折

Finlayson 推出多款日本進口嘅陶瓷杯及陶瓷碗碟,造工精緻,而且陶瓷碗碟更可以放入焗爐、微波爐、洗碗碟機,方便易用。另外,每款餐具都有不同印花,可以隨住不同節目配襯番不同餐具,增加儀式感!

新品優惠 7折

適逢今次網店優惠,Finlayson 仲推出咗幾款新款產品,而且仲有7折優惠!喜歡北歐設計嘅朋友,真係唔好錯過! 一於幫屋企換一換新形象,感受北歐幸福國度!

關於 Finlayson™

Finlayson™是芬蘭最知名的品味生活品牌,自1820年起便於芬蘭扮演著非常重要的角色,說是芬蘭及斯堪的納維亞(Scandinavian)設計之源、北歐設計界的始祖也毫不誇張。Finlayson設計理念是「We love everyday life, homes, decorating and life more than we love our selves. We are a part of all Finnish homes.」。品牌CEO Mr. Jukka Kurttila更稱:「品牌崇尚功能主義,所有設計均希望為了讓人們生活變得更簡單,象徵一種真正的生活態度。」

品牌提供超過十萬款設計,歷年設計更被珍藏於芬蘭坦佩雷博物館,數量之大,更成為全世界紡織業界中的翹楚。首設計由1836年開始發行,一直影響著每個芬蘭家庭,塑造出無數個經典設計,實是其他品牌無可比擬。

