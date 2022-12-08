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塔利班公開處決犯謀殺罪犯 重掌阿富汗政權後首次

環球社會熱點 13:16 2022/12/08

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塔利班去年中重奪阿富汗政權，外界關注其統治方針會否改變。塔利班發言人宣布，當局周三（7日）處決一名罪犯，為塔利班重新掌權以來首次。塔利班強調會堅持實施伊斯蘭教法，並透露被處決者為謀殺罪犯，並由受害者家人親自行刑。

塔利班慶祝美軍撤軍一周年 阿富汗閱兵展示外國裝備 【下一頁】

阿富汗塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示，當局周三處決了因殺害一名男子而被定罪的阿富汗男子。他透露受害者父親使用突擊步槍行刑，一共向被處決的罪犯開了3槍。

行刑地點位於阿富汗西部的法拉省（Farah），有數百名觀眾及多名高級官員圍觀，部分官員更來自首都喀布爾（Kabul）。

據悉是次被處決的罪犯來自西部赫拉特省（Herat），名為Tajmir，他5年前殺害Mustafa並奪走對方電單車及手機，因此被當局定罪。穆賈希德指，塔利班安全部隊在受害人家屬指控其罪名後，將Tajmir拘捕，未透露詳細拘捕時間，但指他已經承認殺人。

是次為塔利班自去年8月重奪政權後，首次公開處決罪犯。穆賈希德強調，當局非常謹慎作出行刑的決定，獲得當地3名最高法院官員，及塔利班最高領袖阿洪扎達（Mullah Haibatullah Akhundzada）的批准。

阿富汗財政部女官員被炒 塔利班要求推薦男親屬接替 【下一頁】

塔利班在1990年代後期統治阿富汗期間，曾對罪犯實施公開處決、鞭刑及石刑。

當局公告亦指，將堅持實施伊斯蘭教法。聯合國副發言人Stephanie Tremblay則表示，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）對塔利班公開處決感到憂慮，並重申聯合國的立場為死刑不能與充分尊重生命權互相協調。

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責任編輯：李俊儀

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