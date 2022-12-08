▲ 【2023展望】普徠仕：明年股市繼續難行 籲採取較防守型部署

普徠仕發表2023年全球市場展望，該行亞太區多資產解決方案主管Thomas Poullaouec表示，明年市場要面對盈利下修的預期，通脹又需時回落，同時多國收緊貨幣政策等多重夾擊，相信明年將是難行的一年，故採取較防守型的部署，相對於債券而言，股票的配置略低。

Poullaouec對未來一年持審慎看法，表示通脹更是頭號敵人。從CPI的核心服務分部之中看到，按年正逐步增長，而該分部包含租金及工資增長，因此，即使CPI其他分部開始下跌，但整體通脹仍需時回落。

至於經濟衰退方面，Poullaouec認為美國目前正朝這方面進發，歷史上，如通脹高於3%且失業率低於5%，美國經濟將跌入「危險區域」，經濟衰退機率達50%以上。他又指，市場現時仍未計入（price-in）此機率。

不過，他看好固定收益市場表現，尤好是國債及高息債，因高息債可提供逾10厘以上的到期收益率，而違約率僅是0.83%。

看好中國經濟反彈 國企內房秤先

國際股票部中國新視野股票策略的基金經理鄭聞立（Wenli Zheng）則認為中國市場或可成明年的一道亮光。他指，中國政府正逐步放寬新冠肺炎防疫措施，並推出「三支箭」助內房解決融資問題，其後便要解決市場需求問題，「我不預期看見另一個爆發，但至少可阻止它再度下跌」。

鄭聞立又提到，今次政策所幫助的是以民企內房為主，不過要留意部分民企內房未必有足夠可售資源，反而國企內房擁有更穩定和可售資源支撐。普徠仕亞太區多元資產解決方案團隊予中國股市「中性」配置。

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編輯：姚卓然