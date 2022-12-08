  • 22°C
香港時間 : 20221208日 (週四) 14:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2023展望】普徠仕：明年股市繼續難行　籲增持現金和債券

股市 12:54 2022/12/08

分享：

分享：

【2023展望】普徠仕：明年股市繼續難行　籲增持現金和債券

普徠仕發表2023年全球市場展望，該行亞太區多資產解決方案主管Thomas Poullaouec表示，明年市場要面對盈利下修的預期，通脹又需時回落，同時多國收緊貨幣政策等多重夾擊，相信明年將是難行的一年，故建議減持股市，增持現金和債券。

Poullaouec對未來一年持審慎看法，表示通脹更是頭號敵人。從CPI的核心服務分部之中看到，按年正逐步增長，而該分部包含租金及工資增長，因此，即使CPI其他分部開始下跌，但整體通脹仍需時回落。

至於經濟衰退方面，Poullaouec認為美國目前正朝這方面進發，歷史上，如通脹高於3%且失業率低於5%，美國經濟將跌入「危險區域」，經濟衰退機率達50%以上。他又指，市場現時仍未計入（price-in）此機率。

不過，他看好固定收益市場表現，尤好是國債及高息債，因高息債可提供逾10厘以上的到期收益率，而違約率僅是0.83%。

看好中國經濟反彈　國企內房秤先

國際股票部中國新視野股票策略的基金經理鄭聞立（Wenli Zheng）則認為中國市場或可成明年的一道亮光。他指，中國政府正逐步放寬新冠肺炎防疫措施，並推出「三支箭」助內房解決融資問題，其後便要解決市場需求問題，「我不預期看見另一個爆發，但至少可阻止它再度下跌」。

鄭聞立又提到，今次政策所幫助的是以民企內房為主，不過要留意部分民企內房未必有足夠可售資源，反而國企內房擁有更穩定和可售資源支撐。普徠仕予中國市場為「中性」評級。

相關文章：

【2023展望】富達國際：明年全球經濟或硬著陸　籲趁高息鎖定收益率

【2023展望】普徠仕：中國防疫政策轉向　亞洲信貸市場反彈更具基本面支持　近期未有增持內房債

【2023展望】Natixis：明年内地GDP將回暖至 5.5%、料「兩會」將解除防疫限制

編輯：姚卓然

債券 新興市場 宏觀分析 中國市場 大行報告 美股 減持 經濟衰退 經濟 股票

上一篇文章

【大行看法】野村上調MSCI香港評級至中性　睇好價值股及內地重開概念股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【馬雲行蹤】馬雲日本箱根2萬呎豪宅曝光　最愛叫外賣食拖羅及海膽壽司
【馬雲行蹤】馬雲日本箱根2萬呎豪宅曝光　最愛叫外賣食拖羅及海膽壽司
【渣打信用卡】渣打國泰Mastercard爆集體盜用、消委會收4投訴　渣打：無證據顯示個人資料外洩、核實後將主動退款（第七版）
【渣打信用卡】渣打國泰Mastercard爆集體盜用、消委會收4投訴　渣打：無證據顯示個人資料外洩、核實後將主動退款（第七版）
【美股期貨】道指期貨跌13點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌13點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【恒指夜期＋ADR】夜期收市反彈163點　中概股指數跌3%（不斷更新）
【恒指夜期＋ADR】夜期收市反彈163點　中概股指數跌3%（不斷更新）
【香港防疫】本地傳媒指港府研究取消戶外地方口罩令　消息：暫不考慮放寬口罩令（第二版）
【香港防疫】本地傳媒指港府研究取消戶外地方口罩令　消息：暫不考慮放寬口罩令（第二版）
【中國開關】內地再放寬防疫　上海迪士尼12.8重開　「新10條」允確診者、密切接觸者居家隔離、不進行全員核酸檢測　公眾場所不查健康碼
【中國開關】內地再放寬防疫　上海迪士尼12.8重開　「新10條」允確診者、密切接觸者居家隔離、不進行全員核酸檢測　公眾場所不查健康碼
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款