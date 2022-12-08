【烏克蘭戰爭】普京稱俄不會主動用核武 戰爭料仍漫長

烏克蘭戰爭持續大半年，俄羅斯總統普京周三（7日）表示，他預計戰爭會有漫長過程。他强調俄羅斯不會主動使用核武，也不需要動員更多軍隊。

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俄羅斯國防部周一（5日）確認，南部境內兩個遠離前線的軍事基地遭遇襲擊，導致兩架軍機受損，3名軍方人員死亡。

普京（Vladimir Putin）向人權委員會成員發表演説期間，為俄軍腹地遇襲作辯護，指出戰爭會有漫長過程。

他預計俄軍會在烏克蘭作戰很長時間，但他認為在9月和10月已經徵召了最少30萬名預備役，此時動員更多士兵並沒有意義。

普京也强調戰爭有取得進展，形容亞速海已經成為俄羅斯的内海，甚至昔日俄羅斯沙皇彼得一世也曾為進入亞速海而戰。

由於烏軍全面反擊，俄軍也被迫放棄部分附屬領土，包括上月棄守赫爾松（Kherson）市，現時則定期從第聶伯河的另一邊炮擊赫爾松。

普京聲稱俄軍不會在任何衝突中主動使用核武，强調俄羅斯人並非發瘋，清楚核武器的威力。他强調俄羅斯擁有全球最先進和現代化的核武器，但不會將核武當作剃鬚刀一樣在全世界胡亂揮舞。

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早前有俄羅斯獨立媒體報道，有數十名俄軍因拒絕在俄羅斯佔領的頓巴斯地區戰鬥，被關押在條件惡劣的秘密監獄。

普京否認俄軍因士氣低落而導致大量士兵當逃兵，指上述情況只是極少數個案，而且發生次數愈來愈少。

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責任編輯：鄭錦玲